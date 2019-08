Handlettering ― Christmas: 50 weihnachtliche Projekte für deine Letterings ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 20. August 2019.

Handlettering ― Christmas

Handlettering geht immer – auch an Weihnachten! Deswegen zeigt „Handlettering Christmas “ wie man mit nur wenig Aufwand süße Winterprojekte rund ums Weihnachtsfest und Neujahr gestalten und basteln kann. Es entstehen 50 festliche Letteringprojekte vom Adventskalender bis zur Christbaumkugel. Thematisch abgestimmte Sprüche inklusive Vorlagen werden auf Blechdosen, Kerzen und andere Materialien bzw. Untergründe gelettert. Perfekt für jeden Weihnachtself!

So kreativ, ich bin fast sprachlos und weiß gar nicht was ich schreiben soll. Natürlich ist es erstmal schwer sich mit Weihnachten zu beschäftigen, wenn es draußen über 30 Grad sind. Aber Weihnachten wird kommen und dann will man es auch wieder schön haben zum Feste, vor allem aber besonders. Und besonders schafft man mit diesem Buch das richtig viele schöne und kreative Ideen hat, schaut unbedingt rein.

Noch mehr kreative Ideen zu Weihnachten gibt es in dem Buch Weihnachten kreativ!: Winterliche DIY-Ideen aus demselben Verlag: Winterzeit ist Kreativzeit! Wenn die ersten Eisblumen am Fenster erscheinen und die Christkindlmärkte öffnen, wird es Zeit, das Zuhause weihnachtlich zu dekorieren. Von Baumschmuck über Fensterdekoration, von Adventskranz und -kalender bis zu Geschenkanhängern und ausgefallenen Verpackungsideen – in „Weihnachten kreativ!“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die 19 Basteleien zur Dekoration, als Geschenkidee und für den schön gedeckten Tisch sind alle schnell umsetzbar. Mit unterschiedlichen Materialien wie Papier, Holz, Wolle und Stoff entstehen so Schritt für Schritt winterliche Ideen.

Und wenn wir schon mal bei Weihnachten sind, bald kann man das kekse backen wieder anfangen, leckere Rezepte dafür gibt es in dem Buch Meine Weihnachtsbäckerei – Die schönsten Rezepte zum Backen und Genießen: Sind wir doch ehrlich: Die Winterzeit ist Backzeit. Wir alle lieben es, wenn der Plätzchenduft aus der Küche strömt. In dem Titel „Meine Weihnachtsbäckerei“ gibt es die Weihnachtsvarianten von Trendgebäck wie Cupcakes, Whoopies, Energyballs & Co. und viele andere überraschende Kreationen. Egal, ob klassische Weihnachtsplätzchen und Cookies oder süße Torten und Desserts – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Unter den Rezepten finden sich ganz klassisch der Christstollen, Glühweinschnitten und die Spitzbuben, aber auch Lebkuchen-Cupcakes und Bratapfel-Torte. Eine kleine Gewürzkunde und praktische Tipps für das perfekte Backvergnügen runden dieses Backbuch ab.