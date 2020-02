Großstadtrevier 28 – Folge 423-438 (Staffel 32) ist die aktuelle Staffel mit u.a. Jan Fedder, Saskia Fischer, Maria Ketikidou, Peter Fieseler und Wanda Perdelwitz von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2019.

Großstadtrevier 28 – Folge 423-438 (Staffel 32)

Personelle Veränderungen stehen an: Paul Dänning hat das Team von Kommissariats-leiterin Frau Küppers verlassen. Neu im Kreise der Kiez-Beamten ist Polizeioberkommissar Lukas Petersen, dem die Kollegen keinen leichten Einstand bereiten. Hannes Krabbe hat nämlich eine alte Geschichte über ihn recherchiert: Der Neue ist auch bekannt als „Deichschafkiller von Hohenhorst“. Der verurteilte Totschläger Manni Schwacke wird nach Jahren aus der Haft entlassen. Dirk Matthies und Harry Möller können sich noch gut an die Tatnacht erinnern, in der ein Polizist mit einem Nageleisen brutal getötet wurde.

Doch Manni behauptet nach wie vor, dass er unschuldig sei. Auch ein alter Bekannter des Reviers ist fest von dessen Unschuld überzeugt: Mannis Bruder Olli. Als die Polizisten bei den Brüdern vor der Tür stehen, keimt bei Olli der Wunsch nach Vergeltung auf. Prompt erscheint er daraufhin mit einer Bombe im Werkzeugkoffer auf dem Kommissariat. Fatalerweise schätzen die Polizisten die Situation völlig falsch ein …

Dies ist die letzte Staffel, also die aktuelle auf DVD verfügbare. Die ganz aktuelle läuft gerade im TV und ist die letzte in der Jan Fedder noch mitspielt. Der Volksschauspieler ist ja leider viel zu früh von uns gegangen. Es ist aber eine Freude ihn hier noch ab und an zu sehen und ich frage mich jetzt schon wie die Folgen ohne ihn werden. Aber sei es drum, so traurig wie ich darüber bin, freue ich mich diese Folgen noch gesehen zu haben mit ihm. Und diese waren auch richtig großartig, wie man eben das Großstadtrevier kennt, perfekt geeignet für jeden Sammler, wie ich es einer bin. Ich kann euch diese aktuelle Staffel sehr empfehlen.