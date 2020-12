Gold der Bäume: Harze, Gummis und Balsame als Heilmittel und Räucherstoffe ist ein Buch aus dem Freya Verlag vom 1. Oktober 2020.

Weihrauch, Myrrhe, Copal, Fichtenharz, Mastix und Co. gehören zu den ältesten Naturarzneien der Menschheit. Sie blicken auf eine jahrtausendealte Geschichte als Heil- und Räucherstoffe zurück und wurden für diese Zwecke vermutlich schon in der frühen Steinzeit gesammelt und zubereitet. Es handelt sich um wahrhaftige Naturschätze, die in Anbetracht ihrer Kostbarkeit ganze Zeitepochen und Kulturen geprägt haben – dies sowohl in ökonomischer, soziokultureller und spiritueller Hinsicht.

Doch auch heute erfreuen sich die im vorliegenden Buch beschriebenen Harze wieder einer wachsenden Beliebtheit. Manche von ihnen werden gegenwärtig als Heilmittel erforscht und so lässt sich uraltes Erfahrungswissen inzwischen vielfach auch von Seiten der Wissenschaft erschließen. Der Autor präsentiert in dieser reich bebilderten ethnobotanischen Abhandlung über 70 verschiedene, sowohl heimische als auch exotische Pflanzenexsudate und erläutert ihre traditionellen Anwendungen als Heil- und Räuchermittel.

Ein total interessantes Buch wie ich finde. Besonders hat mich das Kapitel über Bernstein interessiert, ich hab da so eine Vorliebe für und noch einiges gelernt. Im Zuge dessen habe ich aber auch festgestellt, dass die anderen Rohstoffe aus Bäumen spannende Geschichten um sich haben. Auch die Anwendung verschiedener Stoffe ist spannend und ich frage mich dabei immer wie man wohl darauf gekommen ist. Wer sich also für die Natur und für Bäume im Allgemeinen interessiert wird mit diesem Buch ein umfangreiches Highlight entdecken. Ich habe mich, wie gesagt, für Bernstein interessiert und noch einiges anderes spannendes gefunden.