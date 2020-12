Gönn dir!: 99 Lebensträume für Abenteuerhungrige ist ein Buch aus dem Conbook Verlag vom 9. November 2020.

Gönn dir!: 99 Lebensträume für Abenteuerhungrige

Das Leben ist zu kurz für Langeweile. Martin Kohn hat keine Gefahr gescheut, um 99 weltweit einzigartige Abenteuer unserer Zeit zu erproben: Er bestieg den Mount Everest, düste am Steuer eines Rennwagens über eine Formel-1-Piste, besuchte das Burning-Man-Festival in der Wüste Nevadas, absolvierte einen Hundeschlittenführerschein in Lappland, fütterte auf den Fidschis Haie und lernte Tanzen an einer Sambaschule in Rio. Er weiß nicht nur, welche Once-in-a-Lifetime-Erlebnisse sich wirklich lohnen, sondern gibt auch praktische Tipps zu deren Umsetzung.

Ein klasse Buch für alle die unter euch, die sich ständig fragen „Was kann ich noch außergewöhnliches machen“. Die werden auf jeden Fall die ein oder andere Idee in diesem Buch bekommen. Hier ist auch von jedem Geschmack was dabei, sei es nun mit Koalas kuscheln, eine Kung-Fu Ausbildung absolvieren, Karneval in venedig feiern, Schwerelosigkeit erleben oder auch Nordlichter ansehen. Selbst für mich waren einige interessanten Ideen dabei, die ich mir fest vorgenommen habe umzusetzen. Alles ist klasse bebildert, genauestens beschrieben und was soll ich sagen, man bekommt einfach Lust direkt loszufahren, deswegen meine klare Empfehlung für dieses Buch.