Die Gigaset Outdoor Camera überzeugt auch als Nachtsichtkamera. Dank des Infrarots erkennt die Überwachungskamera selbst kleine Details auf bis zu 15m. Die Gigaset outdoor camera erkennt Bewegungen auf Ihrem Grundstück und zeichnet sofort (je nach gewähltem Kamerapaket) ein 30-sekündiges Video auf. Zeichnen Sie Unregelmäßigkeiten im Außenbereich auf – mithilfe der Cloud lassen sich alle Ereignisse einfach dokumentieren und speichern. Die Gigaset outdoor camera lässt sich als Stand-Alone-Lösung betreiben oder in ein bestehendes Gigaset Smart-Home-System einbinden.

Eine top Kamera in einer sagenhaften Qualität und das auch noch zu einem stabilen Preis. Was will man also mehr? Aber bevor ich näher auf die Kamera eingehe eine Warnung vorab. Wenn ihr euch diese einbaut, dann achtet unbedingt darauf, dass ihr nicht auf die Straße filmt oder zu Nachbarn rüber, das ist nämlich verboten. Outdoor Cams sind nur zum Bewachen des eigenen Grundstücks und selbst das ist oft eine Grauzone.

Aber gehen wir etwas mehr auf die Kamera ein, sie zeigt in 1080p an, also HD und recorded mit 720p in die Cloud. Zugegeben, eine 4k Kamera wäre auch schön, aber die Qualität hier überzeugt trotzdem, ein wirklich schön sauberes Bild. Der Aufbau geht ruckzuck, alles was man braucht ist dabei, so ist sie schnell aufgebaut. Auch in Betrieb genommen ist sie schnell, das ist alles relativ leicht und selbsterklärend. Ich bin insgesamt sehr überzeugt von dieser Outdoor Cam und kann sie euch sehr empfehlen.