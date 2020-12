Geniales Design: Das ist aus LEGO® Steinen?! ist ein Buch aus dem Heel Verlag vom 19. November 2020.

Schier unglaublich, aber JA!, das ist wirklich alles aus LEGO®! Erst beim zweiten Hinsehen offenbart sich, dass alles originalgetreue Nachbauten aus Lego sind: Designklassiker wie Zauberwürfel, Walkman, Polaroid-Kamera, Gameboy, Tacker, VHS-Kassette, Alltagsgenstände wie Glühlampe, ein Aschenbecher mit Zigarette oder eine Haarbürste hat Joe stilsicher in detaillierte Lego-Modelle verwandelt.

Lassen auch Sie sich in Staunen versetzen und entdecken Sie anhand zahlreicher „Explosions-Fotos“, wie es geht. – Zauberwürfel, Zaubertafel, Carrera-Bahn und Spielkonoslen – Hasselblad, Polaroid oder Leica-Kamera – Smartphone, Walkman, Schweizer Taschenmesser, Nachttischwecker – Tacker, VHS-Kassette – Sushi-Box, Haribo, Pralinen oder Spiegelei Zwei detaillierte Explorationszeichnungen (Schritt-für-Schritt) inkl. Teile-Listen für den Game Boy™ Color und die Brio® Lok werden Dir dabei helfen, Joes Bauweise nachzuvollziehen und Deine Lego-Skills zu verbessern. Fazit: Ein wunderbares Geschenk für kleine und große Legofreunde, aber ebenso zum Schmökern und Staunen für Design-Fans, Gamer, Geeks und Nerds.

Wer mich kennt weiß, ich bin ein großer Lego Fan und freund. Auch mit meinen über 40 Jahren baue ich immer noch gerne Lego, ich kaufe mich bestimmte Sets, baue die auf in tagelanger Arbeit und erfreue mich derer. Deswegen wollte ich unbedingt in dieses Buch hineinschauen, dass mich schon ganz gespannt mit seinen Abbildungen auf der Klappe gemacht hat. So geile Ideen, die das Buch hier hat und vor allem auch zeigt. So kann man sich wirklich Dinge hinstellen aus LEGO, für die man sonst auch eine Begeisterung in sich hat. In meinem Falle wären das alte Spielekonsolen aus meiner Kindheit. Einfach als LEGO Set in den Schrank stellen und man hat eine tolle Dekoration. Leider hat das Buch nur zwei abgebildete Dinge als Bauanleitung dabei. Das fand ich extrem schade, zwar kann man den Game Boy Color nachbauen, ich hätte aber gerne den Atari gebaut. Das fand ich sehr schade, ich hätte gerne noch andere Dinge gebaut als die beiden Bauanleitungen in diesem Buch, dennoch fand ich das Buch genial, weil es mir so viele neue und tolle Ideen geliefert hat, daher empfehle ich es auch sehr gerne, schaut unbedingt selbst mal rein.