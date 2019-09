Geheimnisse der Nacht pflücken ist ein Gedichtsbuch aus dem Unionsverlag vom 26. August 2019.

Sherko Bekas blickt in die Geheimnisse tiefer Seen, betrauert mit den Vögeln den Tod der Blumen, tobt mit den Wellen gegen die Netze der Fischer und legt sein Ohr an das Herz der Erde. Er wird Zeuge des Kampfes zwischen Feld und Pflanze und reist durch den Tunnel der Fremde. Das Brausen des Euphrats und die Melodie von Tod und Verbannung klingen in seinen Gedichten. Die Erinnerungen seines Volkes sind seine Quelle. Sherko Bekas wird verehrt als der große Erneuerer der kurdischen Sprache.

Genau wie der Autor, der die Einleitung schrieb habe ich mir als Jugendlicher auch oft Gedichtsbücher ausgeliehen und fand immer die schön bei denen es weniger um den Inhalt geht als vielmehr um die Sprache. Kann man nur schwer erklären, manche Gedichte sind von der Sprache so schön, das es eigentlich nur darum geht und so sind die allermeisten Gedichte von Sherko Bekas aufgebaut. Ich fand die Gedichte sehr schön, manche bringen einen zum nachdenken und andere sind kurzweilig. Ein schöner Mix, den ich euch sehr empfehlen kann.

