Geburtstagparty 2021: Tag #22 mit DIE JUNGE BAYERISCHE KÜCHE

Die Evolution der bayerischen Küche In diesem Buch geht es um die revolutionäre bzw. evolutionäre Weiterentwicklung der bayerischen Küche. Eine Erneuerung, insbesondere durch die Adaption fremder Einflüsse, hat es in Bayern immer gegeben. So wie Knödel aus Böhmen oder Produkte aus der neuen Welt, die heute als urbayerisch betrachtet werden.