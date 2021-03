Geburtstagparty 2021: Tag #18 mit The Jazz Singer

Der weltberühmte Musik-Kinofilm THE JAZZ SINGER von Regie-Legende Richard Fleischer (Die Wikinger, 20.000 Meilen unter dem Meer, Conan, Red Sonja) mit Superstar NEIL DIAMOND und Hollywood-Legende Laurence Olivier (Die Bounty, Dracula, Spartacus, The Boys from Brazil) in den Hauptrollen endlich erstmals in Deutschland auf DVD und Blu-ray! Schicke Limited Mediabook-Edition im edlen Look mit Blu-ray+DVD – digital überarbeitet und neu abgetastet in HD!