Geburtstagparty 2021: Tag #10 mit 020/Indigene Völker Amerikas

Beim großen Manitu: Nie hätten sich Samir, Tobi, Pia und Lisa vorstellen können, dass sie einmal eine echte Indianerin kennen lernen! Was die Austauschschülerin Lucy über die Geschichte ihres Stammes erzählt, macht die Schlauen Vier neugierig: Sie planen eine Zeitreise zu Lucys Vorfahren, in die Epoche der ersten englischen Siedler an der amerikanischen Ostküste.