Geburtstagparty 2020: Tag #6 mit Gefallen bis zum Umfallen

Vivienne, die erfolgreiche schweizerische Unternehmens- und Lebensberaterin, sieht sich mit dreiundfünfzig Jahren vor die Tatsache gestellt, dass sie am Ende ihrer Kräfte ist. Obwohl beruflich erfolgreich, steuert sie unausweichlich auf ein Burn-out zu und steht letztendlich vor den Trümmern ihres Lebens. Sie – die immer glaubte, die Fäden ihres Lebens in der Hand zu halten – begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit…