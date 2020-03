Geburtstagparty 2020: Tag #39 mit Frühling – Familie auf Probe

In der Beichte bei Pfarrer Sonnleitner erzählt der kleine Liam Mehdamm, dass er von seinem älteren Bruder malträtiert wird. Da der Pfarrer an das Beichtgeheimnis gebunden ist, bittet er Katja, mit Liams Familie Kontakt aufzunehmen. Katja stößt auf eine scheinbare Vorzeigefamilie, in der jedoch Gewalt offenbar selbstverständlich ist. Sie hinterlässt Liam heimlich ihre Visitenkarte. Als Familienvater Rainer Mehdamm seine Frau Anna verprügelt, wagt Liam den Schritt…