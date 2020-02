Geburtstagparty 2020: Tag #16 mit Das Triptychon des Todes

Plakative Farben, ein rauschhafter Soundtrack und blutrotes Sterben in schwarzem Leder: Für das französische Regie-Ehepaar Hélène Cattet und Bruno Forzani gibt es offenbar nichts Schöneres, als sich in all jenen Ausdrucksformen zu baden, mit denen Dario Argento & Co. vor allem in den 70er- und 80er Jahren Filmgeschichte geschrieben haben.