Gasolin: Nimm Dir Zeit – und nicht das Leben. Bewegte Zeiten ist ein Buch aus dem Delius Klasing Verlag vom 8. Oktober 2020.

Gasolin Tankstellen – Treibstoff für das Wirtschaftswunder der 50er-Jahre. In der Nachkriegszeit holte die Wirtschaft in Deutschland mit Riesenschritten auf. Der VW Käfer ist ein beliebtes Symbol dafür. Doch damit dieser immer „läuft und läuft und läuft“, brauchte er Treibstoff – Sprit von der deutschen Gasolin-Tankstelle. Der Autor Ulrich Biene hat in akribischer Arbeit zeitgenössische Dokumente und alte Fotos gesichtet und die Markengeschichte von Gasolin recherchiert. Er informiert in diesem Buch über die Historie der Marke von den Anfängen bis hin zu Relikten, die es heute noch zu entdecken gibt. Abgerundet wird die Unternehmensgeschichte durch zum Teil noch nie veröffentlichtes Bildmaterial.

Die Tankstellen mit der markanten Architektur und die alte Zapfsäule mit dem rot-weißen Gasolin-Logo waren bis in die Siebzigerjahre in Deutschland weit verbreitet und allen bekannt. Bestimmt erinnern sich einige noch an den Werbeslogan von Gasolin „Nimm dir Zeit – und nicht das Leben“, der auf vielen LKWs prangte. Kaum jemand wird jedoch wissen, dass die Geschichte der Firma Gasolin bis in die 1920er-Jahre zurückreicht. Diese umfangreiche Markenrecherche ist zugleich ein Kapitel deutsche Nachkriegsgeschichte und eine Fundgrube für Werbefans, Autoaffine und Modellbau-Begeisterte. Kehren Sie zurück in die Zeit des Aufbruchs, als die Träume Räder hatten!

Ich finde die Geschichte von ehemals großen Firmen immer sehr interessant. Gerade im Bereich von Tankstellen oder Öllieferranten hat die Geschichte einiges zu bieten, so kannte ich die Marke Gasolin, hab diese aber selbst nie erlebt, weil ich erst wenige Jahre nach deren Übernahme durch Aral geboren wurde. Aral wurde ja später von BP übernommen, so zieht alles seine Kreise. Die Firmengeschichte von Gasolin liest sich interessant und auch die Bilder die hier abgedruckt sind, sind sehr gut geworden. Für die älteren Semester unter uns, die diese Zeiten noch mitgemacht haben sicherlich ein spannendes Buch das viele Erinnerungen an die Zeit von damals weckt, empfehle ich also sehr gerne.