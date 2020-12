Football Manager 2021 ist eine hochwertige Fussball-Simulation von SEGA, das am 24. November erschien.

Football Manager 2021

Neue Elemente und ein dynamisches, lebensechtes Managementerlebnis sorgen für einzigartigen Realismus und noch größere Detailtiefe. Sie haben alles, was Sie brauchen, um sich in die Elite vorzuarbeiten. Es liegt an Ihnen, Chef.

Wählen Sie einen Verein und eine Herausforderung, die zu Ihren Ambitionen passt, und arbeiten Sie mit den Clubbossen zusammen, damit auch der Verein seine Ziele erreicht… oder tragen Sie die Konsequenzen. Wählen Sie als erste Karrierestation einen von über 2.000 spielbaren Vereinen aus mehr als 50 Fußballländern.

Arbeiten Sie mit Ihrem Mitarbeiterstab zusammen, um die Stärken und Talente Ihrer Mannschaft zu beurteilen. Ihre Scoutingabteilung hilft Ihnen, Spieler zu finden, die Ihr Team wirklich verbessern. Und vermutlich gibt es auch ein oder zwei Spieler im Jugendteam, die gut genug für die Profis sein könnten …

Erarbeiten Sie Strategien, Formationen und Spielstile für jede Situation, um die Gewinnchancen Ihres Vereins zu erhöhen und die drei Punkte zu holen. Nutzen Sie beliebte Vorlagen aus der realen Fußballwelt, um schnell zum Erfolg zu kommen, oder entwickeln Sie Ihren ganz eigenen Spielstil.

Erleben Sie das Spektakel des Spieltags und genießen Sie das unvergleichliche Gefühl, wie sich Ihre aufwändige Planung vor Ihren Augen auf dem Platz bezahlt macht. Sie können den Sieg fast schmecken.

Ich spiele den Football Manager eigentlich jedes Jahr kurz an, kurz heißt meistens ein paar Spiele und dann höre ich irgendwann wieder auf, starte einen neuen Spielstand etc. Ich war es bisher eigentlich immer etwas anders gewohnt, wenn ich ehrlich bin fehlen mir Dinge wie der Stadionausbau, eben diese Manager Tätigkeiten abseits von dem Fußball. In diesem Jahr hat es mich wenig gestört, das erste Mal, dass ich wirklich lange vor dem Spiel sitze. Es ist so hart detailreich, dass man sich stundenlang in den Menüs verirren kann. So hat bei mir meine erste Saison über 25 Stunden Spielzeit gedauert.

Ich weiß auch nicht warum, aber in diesem Jahr macht es mir einfach jede Menge Spaß. Ich habe es geschafft meinen Club, den 1. FC Köln auf Platz 6 zu bekommen, dadurch habe ich den internationalen Wettbewerb erreicht, natürlich auch wegen dem DFB Pokal im Vorjahr, bei dem ich echt Glück hatte in der Auslosung. Im Jahr drauf wurde es dann schon schwieriger die neuen Transfers einzubinden, was ich damit sagen will, eine Simulation die nicht so einfach zu meistern ist, man muss da schon viel zeit investieren und seinen kopf anstrengen, sonst wird das nichts, einfach nur so durchklicken ist nicht möglich.

Besonders in diesem Jahr hat mir die Spieldarstellung gefallen, grafisch zwar nicht auf hohem Niveau, muss es aber auch nicht, es geht um die Genauigkeit der Spieldarstellung und die trifft ziemlich gut hin. Durch das Beobachten der Spiele kann man sehr viele Schlüsse ziehen und seine Mannschaft entsprechend umformen. Insgesamt bin ich also schwer begeistert und kann euch nur raten das Spiel mal zu probieren, ich wette ihr Manager Profis werdet eure Freude daran haben.