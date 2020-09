Follower: Wie Gott dein Leben verändert, wenn du ihn lässt ist ein Buch aus dem SCM Verlag vom 17. August 2020.

Mit persönlichen Erlebnissen und Humor zeigt Pastor Gunnar Engel, wie wir Gott auf sein Rufen antworten und einen neuen Weg voller Hingabe beschreiten können. »Hier bin ich. Sende mich.« In der Bibel sind immer wieder Persönlichkeiten zu finden, deren Weg mit Gott mit genau diesen Worten anfängt. Abraham spricht sie in tiefem Vertrauen, Mose mitten in der Wüste, Samuel während er Gottes Anwesenheit beinahe verschläft. Die Frage stellt sich auch uns: Wie können wir uns Gott ganz hingeben und ihm neu begegnen? Das Hier-bin-ich-Gebet ist zum einen ein Ausdruck unserer Hingabe. Zum anderen ist es die Antwort auf Gottes Handeln, denn auch Gott spricht zu uns: »Hier bin ich.«

Ein recht interessantes Buch, wenn man Gunnar Engel von YouTube kennt. Ich mag seine Videos durchaus und schaue ab und an mal rein. Dieses Buch ist fast eher biografisch, seine Findung zu Gott, seine Ansichten und seine Probleme. Mir fehlte so ein bisschen der rote Faden, ich fand es relativ schwer zu lesen und bin immer mal wieder durcheinander gekommen mit den verschiedenen Schauplätzen. Auch der betitelte Humor vom Verlag hat mir hier gefehlt. Das Buch ist anders als seine Videos, das finde ich schade, dennoch als sein Lebensweg relativ interessant, ich kann euch zumindest empfehlen euch mal selbst ein Bild zu machen und reinzuschauen.