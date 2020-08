Flow flow flow mit Ayurveda: Mitten im Leben, voller Freude, lebendig und gesund ist ein Buch aus dem Königsfurt-Urania Verlag vom 26. März 2020.

Flow flow flow mit Ayurveda

So wurde Ayurveda noch nie gezeigt! Lisa Fenger und Mareike Engelke haben etwas Neues geschaffen: Ayurveda verständlich erklärt und zauberhaft illustriert, zum sofortigen Nachmachen. Drei Identifikationsfiguren Vicky, Pia und Karla, passend zu den drei Doshas führen durch das Buch und helfen den Lesern, sich im großen Wissensgebiet des Ayurveda zurechtzufinden. Ein unterhaltsamer Dosha-Test macht es möglich, sich schnell zu orientieren und die besten Tipps für sich selbst zu finden. Mit Humor, praktischen Ratschlägen und handfesten Tipps wird erklärt, wie man jetzt sofort Ayurveda in sein Leben integrieren, trotz aller Hektik die Batterien immer wieder aufladen und das Leben mit mehr Freude und Leichtigkeit meistern kann. Ohne Vorkenntnisse, denn es geht sofort los!

Bei mir funktioniert das Buch schon kaum, ich habe den Typentest gemacht und bei zwei Typen dieselbe Punktezahl erreicht. Und was mache ich nun? Ich habe nun einfach mal einige Dinge etwas schwerer bewertet als andere und meinen Typen dann gefunden. Einfach das ich ein bisschen was von dem Buch auch habe und ich fand den weiteren Verlauf auch sehr interessant. Aber so richtig kann ich mich persönlich nicht damit identifizieren, vielleicht ist das eher was für euch? Ich hatte etwas andere Vorstellungen darüber und mich belastet es irgendwie, dass die Testmethode an mir versagt hat. Schaut es euch aber am besten selbst mal an, wie gesagt, interessant ist es auf jeden Fall und vielleicht passt ihr ja besser in dies Muster.

Aber apropro gesund leben, ich kann euch aus demselben Verlag auch das Buch LebeR Gesund: Mit der richtigen Ernährung entgiften und heilen empfehlen: Fast unglaublich, aber wahr: Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Darmbeschwerden oder auch Druckgefühl im Oberbauch können eine gemeinsame Ursache haben ein leiser Hilferuf der Leber. Ist sie als Chefin des Stoff- wechsels krank, hat das vielfältige Folgen für die Gesundheit. Das Krankheitsbild »Fettleber« ist mittlerweile stark verbreitet und gilt als Vorstufe z. B. von Bluthochdruck, erhöhten Blutfettwerten oder Diabetes Typ 2. Die Ursache liegt zumeist in unserem modernen Lebensstil: eine kohlenhydrat- und zuckerreiche Ernährung, Fertiggerichte und zu wenig Bewegung.