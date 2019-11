Flash Gordon – Der Tyrann von Mongo: Die Sonntagsseiten 1937-1941 ist ein Buch aus dem Hannibal Verlag vom 10. Oktober 2019.

Flash Gordon – Der Tyrann von Mongo

Nach dem großen Erfolg des ersten Teils der bibliophilen Flash Gordon-Serie erscheint mit Der Tyrann von Mongo nun der zweite Band. Erneut schließen sich Flash Gordon, seine Gefährtin Dale Arden und der geniale Wissenschaftler Dr. Zarkov zusammen, um spannende Abenteuer auf dem Planeten Mongo zu bestehen. Im Kampf gegen Ming, den Unbarmherzigen, bereisen sie exotische Welten, treffen auf fantastische Geschöpfe und diabolische Feinde. Hier wird der Einfluss der Reihe auf Star Wars noch deutlicher, denn viele der Schauplätze ähneln Szenen aus dem Blockbuster von George Lucas. Mit diesem Band erreichte Raymond seinen künstlerischen Höhepunkt, da die Story noch schneller und spannender wurde und der Zeichenstil durch eine überwältigende Lebendigkeit bezaubert. Eines wird offensichtlich: Sein Werk ist ein essenzielles popkulturelles Monument und besticht durch verblüffende Langlebigkeit. Der zweite Teil der neu übersetzten Hardcover-Ausgabe entspricht der Farbgebung der in den Dreißiger- und Vierzigerjahren erschienenen Sonntagsseiten und bietet Lesespaß auf höchstem Niveau sowie eine unübertreffliche Haptik.

Ich finde es echt interessant, wie viele Parallelen es zu Star Wars gibt, das wir hier in der Tat noch einmal deutlich klar. Man muss dabei bedenken, dass Star Wars 40 Jahre später erst kam, da hat man sich also durchaus inspirieren lassen wie es aussieht. Flash Gordon ist ein Klassiker, ich habe die Comics immer gerne gelesen und finde es klasse, dass der Verlag nun dieses komplette Buch mit dieser abschließenden Geschichte herausgibt, ich habe es in einem gesuchtet und fand es einfach nur genial, ich kann es euch sehr empfehlen.