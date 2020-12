Firefighting Simulator – The Squad ist eine Simulation von Astragon, die am 17. November 2020 auf Steam erschien.

Firefighting Simulator – The Squad

Im Firefighting Simulator erlebst Du an über 30 abwechslungsreichen Einsatzorten hautnah was es heißt, in einer Großstadt als Feuerwehr-Team Brände zu bekämpfen. Absolviere fesselnde Einsätze in einem 60 Quadratkilometer großen nordamerikanischen Setting, steuere originalgetreue Feuerwehrfahrzeuge von Rosenbauer Amerika, lösche Brände und rette Menschen in Not – mit bis zu drei Freunden im kooperativen Multiplayer- oder alleine im Einzelspieler-Modus.

Dabei steht Dir authentisches Equipment wie beispielsweise Helme, Feuerwehrstiefel und ein Atemschutzgerät aus dem Portfolio bekannter Hersteller der nordamerikanischen Feuerwehrindustrie zur Verfügung. In der Notrufzentrale ist ein Alarm eingegangen! Also worauf wartest Du? Jede Minute zählt! Streife Dir Deine Stiefel über, starte den Motor Deines Einsatzfahrzeuges, schalte das Blaulicht und die Sirenen ein und begib Dich auf direktem Weg zum Einsatzort, um gegen das Feuer anzukämpfen und Leben zu retten. Egal ob im Industriegebiet, den klassischen Vorstadtvierteln oder Downtown: Deine Stadt braucht Dich jetzt!

Ich bin sehr positiv überrascht von diesem Spiel. Die Grafik ist hier gar nicht so schlecht, zumindest in den Häusern drinnen, wenn das Feuer lodert. Das hat man echt schön hinbekommen, genau wie die Tatsache, dass man hier wirklich sehr viel ausrüsten kann. Ich selbst habe ja nicht so viel Ahnung, ich war nie der typische Junge, der zur freiwilligen Feuerwehr gegangen ist. Dennoch hatte ich sehr viel Spaß, weil das Spiel einen eben auch an die Hand nimmt und in gewissen Maßen führt.

Die einzelnen Missionen sind abwechslungsreich gestaltet, es kommt richtig action auf und bevor man sich versieht, versenkt man einige Stunden Spielzeit in das Spiel und merkt, dass man richtig viel Spaß dabei hat. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, wie das Spiel bei Feuerwehrleuten ankommt, wow, die unter euch werden richtig begeistert sein, vor allem aber über die Tatsache, dass es einen Multiplayer Modus gibt. Dort könnt ihr mit euren Freunden zusammen die Missionen bestehen, das macht dann nochmal um einiges mehr Spaß. Mir hat das Spiel sehr gefallen, ich kann euch sehr empfehlen hier einfach mal selbst reinzuschauen.