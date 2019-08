Farbe trifft Textil – Drucken, lettern und malen auf Stoff mit angesagten Farben und Motiven: Tolle Techniken leicht erklärt: Siebdruck, Stempeln, Fototransfer und mehr ist ein Buch von Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 13. August 2019.

Stoffe lassen sich ganz einfach aufpeppen und individualisieren. „Farbe trifft Textil“ präsentiert 16 tolle Stoffprojekte zum individuellen Selbstgestalten für jeden Geschmack. Vom klassischen Jutebeutel, über Stoff-Sneaker bis zum Wandschmuck aus Stoff ist hier alles vertreten. Techniken wie Lettern mit Textilstiften, Drucken mit Siebdruck oder der Transfer von Laserdrucken geben Raum für unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Mit Schablonen, Pinsel, Sprühdose und Co. lassen sich angesagte Muster wie geometrische Strukturen, florale Designs in Neonfarben oder im Metallic-Look auf Taschen, Lampenschirme oder Shirts übertragen. Stepfotos zu allen Projekten erleichtern das Nacharbeiten und erklären jeden Schritt.

Wer wirklich was aus sich machen will, also sind individuell zeigen möchte ist mit diesem Buch gut beraten, denn die Projekte, die hier abgebildet sind, hat so keiner. Ob das nun Wandschmuck ist oder das verändern von Kleidung, hier wird gezeigt wie das geht. Das Buch ist dabei sehr kompakt, teilweise etwas kurz beschrieben, aber extrem kreativ. Bei 16 Projekten wird für jeden Geschmack etwas dabei sein, so kann ich euch einen Blick hinein sehr empfehlen.

