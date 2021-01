Familie Werner auf Reisen ist eine Urlaubsserie und ein absoluter Serienklassiker von Pidax Film aus dem Jahr 1969.

Familie Werner auf Reisen

Studienrat Hans Werner ist ein gestandener Mann mittleren Alters. In seiner Freizeit beschäftigt er sich ausgiebig mit den Plänen von Urlaubsreisen. Diese Leidenschaft überträgt sich auch auf seine Familie. Diese besteht aus Ehefrau Brigitte und den Kindern Marion, Michael und Sebastian. Mit der reiselustigen Familie geht es in fünf Episoden in fünf verschiedene Länder. In jeder Episode geht es in ein anderes Land: Jugoslawien, Holland, Schweiz, Dänemark und Spanien sind die Reiseziele. Doch die Werners legen sich im Urlaub nicht einfach an den Strand, sondern erkunden auch die einzelnen Länder und erleben dabei eine Reihe aufregender Abenteuer.

Die 5-teilige Familienserie „Familie Werner auf Reisen“ wurde in den Jahren 1969 und 1970 produziert und mit großem Erfolg ab 5. Juni 1971 ausgestrahlt. Der renommierte Regisseur Karlheinz Bieber inszenierte diese Produktion. Als Autoren zeichnen Hannes Dahlberg und Heinz Oskar Wuttig („Alle meine Tiere“, „Der Forellenhof“, „Salto Mortale“, „Tournee“, „Drei Damen vom Grill“) verantwortlich. Die Musik stammt aus der Feder von Rolf Bauer, der auch die Titelmusik zu „Drei Damen vom Grill“ komponierte. Für die Besetzung der Hauptrollen wurden Gunnar Möller sowie seine damalige Ehefrau Brigitte Rau verpflichtet. Die Rollen der Kinder wurden von Marion Marlon, Michael Möller und Matthias J. Förster gespielt.

Ich muss ehrlich zugeben, dass ich die Serie bisher gar nicht kannte. Noch nie etwas davon gehört, nachdem sie mir aber empfohlen wurde, musste ich mal reinschauen, da ich deutsche Serien aus der Zeit total cool finde. Damals hat man sich irgendwie noch so richtig Mühe gegeben in der Produktion, was hier auch auf jeden Fall auffällt. Die Serie macht richtig Spaß, ist witzig, behandelt Themen die durchaus auch heute noch aktuell sind und sind dabei richtig unterhaltsam. Ich kann euch also sehr empfehlen hier einmal selbst reinzuschauen.