Faking Bullshit – Krimineller als die Polizei erlaubt ist eine Komödie mit u.a. Bjarne Mädel und Sina Tkotsch von EuroVideo und erschien am 25. Februar 2021 auf DVD.

Faking Bullshit – Krimineller als die Polizei erlaubt

Eine verschlafene Kleinstadt, irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Für die Polizisten Deniz (Erkan Acar), Rocky (Adrian Topol), und das Ehepaar Netti (Sanne Schnapp) und Hagen (Alexander Hörbe) gibt es hier nahezu nichts zu tun. Doch dieser zufriedenstellende und liebgewonnene Zustand, wird für die befreundeten Beamten schlagartig zum Problem, als überraschend Tina (Sina Tkotsch) auf ihrer Wache auftaucht. Tina wurde beauftragt, die Abwicklung der Wache 23 einzuleiten. Angesichts mangelnder Kriminalität hält man die Kollegen hier offenbar für entbehrlich.

Doch im Gegensatz zu ihrem direkten Vorgesetzten Rainer (Alexander von Glenck) wollen sich Deniz, Rocky, Netti und Hagen nicht so einfach mit dem Ende ihrer Wache abfinden. Um ihre Arbeitsplätze zu retten beschließen die Polizisten, kurzerhand die Seiten zu wechseln und wohl oder übel selbst für Straftaten zu sorgen, ganz nach dem Motto: „Wer keine Arbeit hat, der macht sich welche!“ Im Obdachlosen Klaus (Bjarne Mädel), finden die Polizisten schnell jemanden, dem sie das ein oder andere in die Schuhe schieben können.

Doch der anfänglich gut funktionierende Plan geht nicht auf. Tina, die bei ihrer Arbeit sehr darauf bedacht ist, keine Fehler zu machen, hat schnell den Verdacht, dass die plötzlich sprunghaft angestiegene Kriminalitätsrate etwas mit den Polizisten selbst zu tun haben könnte. Um von sich abzulenken und Zeit zu gewinnen, simulieren Deniz und seine Kollegen angestrengte Ermittlungsarbeit in alle Richtungen und stoßen so auf eine heiße Spur in einem großen, überregionalen und bislang ungeklärten Fall von Kunstraub…

Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich den Film, wenn er mir nicht empfohlen worden wäre wahrscheinlich nicht geschaut hätte, ich hätte gedacht die Story ist zu abgedreht und unrealistisch. Ist sie im Grunde auch, aber dafür ist sie saukomisch umgesetzt. Es kommt so super selten vor, dass ich bei Filmen herzhaft lache, hier habe ich sehr oft einfach gelacht. Er hatte so witzige Szenen und man hat geradezu gemerkt wie die Schauspieler Lust hatten diesen Film zu spielen. Ich würde soweit gehen und behaupten, dass dieser Film die lustigste Komödie ist, die ich sehr sehr langer Zeit gesehen habe und daher gibt es dafür meine klare Empfehlung.