F1® 2020 ist ein Rennspiel der Formel 1 von Codemasters das am 10. Juli 2020 für gängige Konsolen und den PC erschienen ist.

F1 2020 ist das bislang umfassendste F1-Spiel, das es jemals gab. Gründe erstmals als Manager dein eigenes F1-Team. Wähle einen Sponsor, einen Motorlieferanten, deine Team-Kollegen und führe dein Team erfolgreich auf die Rennpiste. Errichte notwendige Anlagen und Räume, um dein Team auf dem Weg zur Spitze weiterzuentwickeln. Mit dem neuen Splitscreen-Modus und dem neuen Lenkassistenten kannst du das Spiel mit deinen Freunden ausgiebig genießen, unabhängig von eurem Können. F1 2020 enthält alle offiziellen Teams, Fahrer und 22 Rennstrecken, inklusive zwei neuer Strecken: Hanoi Circuit and Circuit Zandvoort.

Rennspiele sind genau mein Ding, ich liebe das einfach seit dem ersten Grand Prix Spiel für den C64 das ich hatte. Das muss irgendwann Ende der 80er Jahre gewesen sein, seit dem hat mich die Formel 1 in ihren Bann gezogen und mit F1 2020 habe ich diese Liebe wieder entdeckt. Das Spiel sieht fantastisch aus, ist unglaublich realistisch und macht einfach nur jede Menge Spaß. Besonders bei Regen sieht das Spiel klasse aus und zeigt optisch was es kann.

Keine Ahnung wie Codemasters das jedes Jahr wieder macht, man legt optisch immer wieder eine Schippe drauf und wenn man das Spiel gestartet hat, kann man auch einfach nicht mehr aufhören zu spielen. In diesem Jahr begeistert mich aufs neue die Möglichkeit in der Formel 2 anzufangen und seinen Charakter aufzubauen, bis er eben von einem Formel 1 Team angestellt wird, wenn die Saison gut verläuft. Man kann hier also die Karriere eines Formel 1 Fahrers bis ins Detail nachspielen.

Am besten ist aber der MYTEAM-MODUS, der dieses Jahr ganz neu ist und sicher viele Stunden meiner Lebenszeit kostet. Es macht einfach Laune nach seinen Vorstellungen ein eigenes Team aufzubauen, für das man natürlich auch selbst fahren kann. Das ist dann nicht so Arcademäßig, nur mal eben Rennen fahren, das bedeutet richtig viel und detaillierte Arbeit, wie bei jedem Rennen das Austesten der richtigen Reifenmischung, der Tankstrategie etc. Dieser Modus macht auch einfach am meisten Spaß.

Mich hat F1 2020 in diesem Jahr einfach nur begeistert und passend zur Saisoneröffnung ist es auch gekommen und man kann so jedes Wochenende seine Rennen nachspielen, ach was sage ich, ich hänge ewig davor und fahre Rennen. Ich kann euch nur raten dies Spiel ebenso zu spielen, dieses Jahr lohnt es sich ganz besonders.