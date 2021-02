Escape Stories – Der Untergang der Titanic ist ein Buch mit einer spannenden Escape Geschichte für Kinder ab 8 Jahren aus dem Loewe Verlag vom 13. Januar 2021.

Escape Stories – Der Untergang der Titanic

Darf ich mich vorstellen? Ich bin der größte Entfesselungskünstler aller Zeiten! Und DU sollst in meine Fußstapfen treten. Dieses Buch ist die untergehende Titanic … und es gibt genau drei Möglichkeiten, zu überleben! Willst du ein Passagier der zweiten Klasse sein? Das Schiff zu erkunden macht Spaß – aber lass dich bloß nicht auf dem falschen Deck erwischen! Als Crewmitglied arbeitest du für eine reiche Familie aus der ersten Klasse. Kannst du ihren geliebten Hund und dich selbst retten, bevor es zu spät ist? Oder schmuggelst du dich als blinder Passagier an Bord? Sei vorsichtig, denn wenn dich der Schiffswachtmeister entdeckt, ist deine Reise zu Ende …

Triff die richtigen Entscheidungen, löse knifflige Rätsel, male, zerreiße und falte Seiten und bahne dir so deinen Weg aus dem Buch! Eine innovative Buchreihe zur Beschäftigung für Kinder ab 8 Jahren, die den Trend Escape Game mit einer humorvollen Geschichte kombiniert und dreimal spielbar ist. Die abwechslungsreichen Rätsel für Kinder machen nicht nur Spaß, sondern vermitteln ganz nebenbei auch interessante Fakten über den Untergang der Titanic. Escape Room meets spannende Story!

Ein klasse Buch in vielerlei Hinsichten. Zum einen weil es junge Menschen animiert wirklich ein Buch in die Hand zu nehmen und ein Buch zu erleben. Meiner Meinung nach passiert das in unserer Zeit viel zu selten. Zum anderen weil man sein Kind damit wirklich lang positiv beschäftigen kann. Ich selbst habe als Jugendlicher ähnliche Abenteuerspielbücher gespielt, ging zwar mehr in Richtung Fantasy, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie viel Spaß ich damit hatte und bin mir sicher, dass auch sehr viele Kinder mit diesem Buch spaß haben werden, vor allem aber weil die Aufgaben so unterschiedlich sind. Hier muss man was falten, dann was malen, ausschneiden etc. Richtig toll, ich kann es euch sehr empfehlen.