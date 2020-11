Endlich Hanf verstehen: Heilmittel, Nutzpflanze, Genusskraut ist ein Buch aus dem AT Verlag vom 28. September 2020.

Endlich Hanf verstehen

Seit Jahrzehnten eilt dem Hanf ein verheerender Ruf voraus, den diese universell nutzbare Pflanze nicht verdient. Nach und nach wird klar, dass das schlechte Image des Hanfs mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun hat. Die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der Cannabispflanze bereichern unsere Welt und können sogar helfen Umweltprobleme zu lösen. Der Autor erklärt auf verständliche Art alles Wissenswerte über Hanf und stellt dessen zahlreiche Anwendungsgebiete vor. Von den medizinischen und therapeutischen Eigenschaften über die Verwendung des Hanfs als Baustoff und textile Nutzpflanze bis hin zu seiner Nutzung als landwirtschaftliches Erzeugnis, Nahrungs- und Genussmittel.

Ich fand das Buch sehr übersichtlich gestaltet. Eine klare Struktur, was man selten in einem Buch hat. So macht es auch eine Menge Spaß es überhaupt zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Dazu kommt noch der gut beschriebene Inhalt und ich habe jetzt nach dem Lesen das Gefühl, dass ich mich wirklich gut mit der Thematik auskenne. Also ein insgesamt sehr gelungenes Buch, dass ich euch gerne empfehle.