Ein Gauner & Gentleman ist ein Film mit u.a. Casey Affleck, Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits und Tika Sumpter von Universum Film aus dem Jahr 2018.

EIN GAUNER & GENTLEMAN erzählt die unglaubliche und wahre Geschichte des 70-jährigen Gentleman Forrest Tucker (Robert Redford): Trotz seines hohen Alters wird er nicht müde, eine Bank nach der nächsten auszurauben. Insgesamt saß er schon 17mal im Gefängnis, doch jedes Mal gelang ihm die Flucht. Zusammen mit einer kleinen Gang lässt ihn auch mit über 70 Jahren seine Leidenschaft nicht los. Auf der Flucht vor der Polizei, die wieder einmal hinter ihm her ist, trifft er zufällig die Liebe seines Lebens Jewel (Sissy Spacek), die trotz seiner ungewöhnlichen Passion zu ihm hält…

Robert Redford brilliert in seiner voraussichtlich letzten Kinorolle mit unverwechselbarem Charme in der Rolle von Forrest Tucker. Neben Sissy Spacek wird der Cast ergänzt durch Casey Affleck in der Rolle des Ermittlers John Hunt sowie den beiden Komplizen von Tucker, gespielt von Tom Waits und Danny Glover.

Ich bin ehrlich gesagt etwas traurig, denn dieser Film soll der letzte mit Robert Redford sein. Dafür ist er auch ganz okay geworden, er setzt sich damit auseinander aufzuhören, etwas zu Ende zu führen und mit dem Wissen, dass es eben der letzte Film mit Robert Redford ist, wirkt die Story auch ganz anders. Als eigenständiger Film fand ich ihn okay, ich hätte ehrlich gesagt etwas mehr erhofft, aber ich will nun auch nicht meckern, ihr findet hier einen soliden Film, der es auf jeden Fall in sich hat, emotional und es sich lohnt ihn zu schauen.