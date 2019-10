Es gibt einige Dracula Filme jetzt ganz neu restauriert auf Blu-ray und diese möchte ich euch nun vorstellen.

Dracula jetzt restauriert auf Blu-ray

Graf Dracula (Christopher Lee) reist von seinem Heimatland Transsylvanien nach London. Auf der Suche nach frischem Blut zieht der zu einem Dasein als Untoter Verdammte durch das bunte Nachtleben der Großstadt, wo er seine Opfer findet. Aber hier begegnet er auch Dr. Van Helsing (Peter Cushing), einem fanatischen Wissenschaftler, der dem grausamen Treiben des mörderischen Vampirs ein Ende bereiten will. Christopher Lee und Peter Cushing, Englands Meister des Makabren, spielen in „Dracula“ ein tödliches Katz-und-Fledermaus-Spiel. Für alle Fans des blutrünstigen Grafen ist dieser Film ein Muss – die legendären Hammer Studios läuteten mit ihm eine neue Ära der Gänsehaut und der klassischen Bösewichte ein.

Die erste Technicolor-Fassung der Geschichte von Bram Stokers Fürsten der Finsternis, vom König der Blutsauger machte Christopher Lee erst zum Genre- und dann zum Weltstar. Dank seiner schauspielerischen Dynamik wirkt dieser Dracula-Film auch heute noch so elektrisierend wie damals. Christopher Lee als Vampir-Graf aus Transsilvanien und Peter Cushing als sein Gegenspieler Dr. Van Helsing verleihen dem blutrünstigen Stoff eine außergewöhnliche Intensität.

Neben dieser restaurierten Fassung erschien auf Blu-ray auch die weiteren Teile Dracula jagt Mini-Mädchen, Draculas Rückkehr und Wie schmeckt das Blut von Dracula.

Mögt ihr harte Horrorfilme? Dann kann ich euch noch folgende sehr empfehlen. Zum einen Devil’s Doorway, dort geht es um Satanismus, fand ich richtig gut. Zum anderen The Terror of Hallow’s Eve, auch diesen fand ich klasse. Wer es härter in Richtung Western mag, dem kann ich noch Buffalo Boys empfehlen.