Dog Duty ist ein Actionspiel von SOEDESCO Publishing, das am 13. August 2019 auf Steam erschien.

Dog Duty

Steuere einen Trupp durchgedrehter Charaktere, die einen großkotzigen Oktopus-Kommandanten und dessen Armee daran hindern wollen, den Weltfrieden zu gefährden. In diesem spaßigen und rasanten Echtzeit-Taktikspiel stürzt du dich in einen Guerillakrieg, um den Okto-Abschaum zu eliminieren. Kämpfe aus deinen Fahrzeugen heraus und reise von Insel zu Insel, um Außenposten zu befreien und tückische Bosse in ihren abgedrehten Okto-Maschinen zu besiegen. Mach die Tintenfische platt, aber pass auf: Sie sind bis an die Tentakel bewaffnet!

Stelle ein dreiköpfiges Team zusammen und stürze dich in Echtzeitschlachten

Befreie Außenposten, um Waffen und Versorgungslieferungen zu unterbrechen

Besiege epische Bosse und kämpfe dich bis zum bösartigen Okto-Kommandanten vor

Kämpfe aus deinem gepanzerten Fahrzeug heraus und zeig es den Tintenfischen!

Ein bösartiger, überheblicher Oktopus-Kommandant und seine Armee bedrohen den Weltfrieden. Schnapp dir deine bunte Truppe von Außenseitern und erledige diesen Okto-Abschaum! Entfessel Chaos in diesem Real-Time-Tactics-Spiel. Das Spiel hat son bisschen was von Cannon Fooder, früher aus den 90ern, kennt sicher noch der ein oder andere für euch. Für mich war es Grund genug das Spiel einfach mal zu probieren und es hat auch kurzweilig echt Laune gemacht. Ich kann euch empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen.