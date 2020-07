Doctor Who – Die komplette Staffel 1 ist eine Serie mit u.a. Christopher Eccleston, Billie Piper, Camille Coduri, Steven Beckingham und Paul Kasey von Polyband/WVG aus dem Jahr 2008.

Die junge Verkäuferin Rose (Billie Piper) arbeitet in einem kleinen Laden in einem Kaufhaus in London. Eines Abends begibt sie sich in den Keller des Gebäudes und wird dort von lebenden Schaufensterpuppen angegriffen, die ein Chaos in der Innenstadt verursachen und sämtliche Einwohner der Stadt töten wollen! Zum Glück eilt ihr ein geheimnisvoller Mann zur Hilfe. Der Doktor (Christopher Eccleston), ein geheimnisvoller Außerirdischer, rettet sie in letzter Sekunde und für sie beginnt das größte Abenteuer ihres Lebens. Denn der Doktor bietet Rose an, ihn mit seiner Zeitmaschine, der als Telefonzelle getarnten TARDIS, auf seinen Reisen durch Raum und Zeit zu begleiten …

Um das direkt mal zu sortieren, es ist der 9. Doktor und die insgesamt 27. Staffel von mittlerweile 37. Staffeln soweit ich informiert bin. Es ist auch gar nicht einfach die alle auseinanderzuhalten wenn man da nicht wirklich drinnen steckt. Auf jeden Fall die 9. Inkarnation des Doktors. Ich fand diese Staffel gut, die Effekte waren okay, die Optik manchmal etwas verwaschen und alt wirkend, wie aus den 90ern ein B-Movie, aber das gehört wohl zum Stil der Serie bzw. dieser Staffel. Insgesamt fand ich es gelungen und kann euch empfehlen auch in diese Staffel reinzuschauen, für Doctor Who Fans eh ein MUSS.