Die Zeit bis Weihnachten mit diesen Filmen vertreiben

‚Wer „Little Britain“, „The IT Crowd“ und „The Office“ mag, wird „The Expert“ lieben. British Comedy vom Feinsten. Absurdere Dialoge und verrücktere Ideen finden Sie in keinem anderen Büro. Begleiten Sie den Experten bei seinem qualvollen Kampf gegen linke Winkel und skurile Chefs. Kein Fettnäpfchen wird ausgelassen und das Ringen um Erfolg im Beruf, in Beziehungen und im Alltag wird ad absurdum geführt.

In einer Galerie hängen drei unheimliche Bilder, die drei gruselige Geschichten erzählen: Eine ehemalige, nun gealterte Schönheitskönigin (Joan Crawford) ist blind. Mit Hilfe einer neuen Operation will sie noch einmal sehen. Sie ist dazu bereit, jeden Preis zu bezahlen. Als sie kaltherzig das Augenlicht eines anderen dafür opfert, ist die Konsequenz fürchterlich…

In einem Dorf auf dem Balkan starben in den letzten sechs Monaten sechs Mädchen auf mysteriöse Art und Weise. Immer wenn der Tod eintrat, gab es einen Stromausfall. Inspektor Frank Dorin (Adrian Hoven) soll der Sache auf den Grund gehen. Was wie ein Kriminalfall beginnt, wird bald zu einer bösen Vampirgeschichte. Hinter allem steckt Professor von Adelsberg (Wolfgang Preiss), ein adeliger Blutsauger …

Die geschiedene Scheidungsrichterin Helga hat das Vertrauen zur Ehe verloren, der verwitwete Standesbeamte Robert ist im Gegensatz zu ihr durch glückliche Paare geprägt. Er will nicht nur den Bund fürs Leben schließen, sondern ihn auch erhalten. Als eines Tages ein Paar die Scheidungsklage einreicht, will er unbedingt ihre Ehe retten…

Chip Hardesty ist einer der erfolgreichsten und engagiertesten Geheimagenten des FBI. Junge Beamte sollen aus seiner Erfahrung lernen und so lässt Chip während eines Vortrags die wichtigsten, aufregendsten und gefährlichsten Momente seiner Laufbahn Revue passieren. Bereits als J. Edgar Hoover das FBI zum mächtigen Organ zur Bekämpfung von Verbrechen machte, war Chip vorne mit dabei…

Totò wird als Waisenkind in der Mailänder Vorstadt gefunden und von Signora Lolotta großgezogen. Nach ihrem Tod kommt der Junge ins Waisenhaus. Als er 18 Jahre alt ist, versucht der gutmütige, aber etwas naive Totò Arbeit zu finden, was ihm jedoch nicht gelingt. Bald landet er wieder am Stadtrand unter Obdachlosen und…

Die Reimullers sind eine glückliche amerikanische Familie. Dies ändert sich, als eines Tages beim jüngsten Kind festgestellt wird, dass es an Epilepsie erkrankt ist. Mutter Lori (Meryl Streep) kümmert sich hinreißend um ihren Sohn. Die Behandlung im Krankenhaus führt jedoch zu keiner Besserung. Im Gegenteil: die Schulmedizin scheint am Ende ihrer Kunst zu sein…

Geheimmission in Marrakesch: Von so einem Auftrag hat Witwe Emily Pollifax ihr Leben lang geträumt. Nun scheint sich dieser Wunsch zu erfüllen. Mrs. Pollifax wird durch ein Missverständnis beim CIA tatsächlich zur Agentin und soll in Marokko ein Buch abholen, das mit einem Code verschlüsselt ist…

Der junge Schauspieler Daniel (Lothaire Bluteau) erhält den Auftrag, das traditionsreiche Passionsspiel, das alljährlich in der Kathedrale von Montreal gespielt wird, in eine zeitgemäße Form zu bringen. Das Stück, das er zusammen mit einer Gruppe junger, arbeitsloser Freunde aufführt, wird ein triumphaler Erfolg…