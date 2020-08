Die Wiesenfibel: Blumen und Gräser nach Farben erkennen ist ein Buch aus dem Quelle & Meyer Verlag vom 12. Mai 2020.

Die Wiesenfibel

Deutschlands Wiesen und Weiden sind unglaublich vielfältig und artenreich. Margerite, Klee, Vergissmeinnicht oder Herbst-Zeitlose gehören wohl zu den bekanntesten Wiesenpflanzen. Es gibt aber noch viele mehr, wie diese nun in der 5. Auflage vorliegende Wiesenfibel zeigt.

Ralf Worm führt darin anhand eines leicht zu handhabenden Farbleitsystems zu 350 Blumen und Gräsern, die unter anderem auf Glatthaferwiesen, Fettweiden, Parkrasen, Bergwiesen oder Nasswiesen vorkommen. Jedes Pflanzenporträt informiert über die wichtigsten Erkennungsmerkmale, ähnliche Arten sowie Wissenswertes. Gut einprägsame Piktogramme zeigen sofort, ob die jeweilige Pflanze eher trockene oder feuchte, saure oder basische Böden bevorzugt. Kurze Hinweise zur Funktion der Wiese als wichtiger Lebensraum für Insekten runden diese bewährte Fibel ab.

Ein total interessantes kleines Buch über unsere Blumen und Gräser, die um uns herum wachsen, wir aber meistens gar nicht wissen was das eigentlich genau ist. Den meisten von uns reicht das wenige Wissen aus, mir allerdings nicht. Ich finde es spannend zu erfahren was eigentlich genau auf der Wiese wächst die neben unseren Häusern steht, wisst ihr was ich meine? Ich finde dieses Wissen eben spannend und dies herauszufinden ist nicht so einfach. Das Buch hilft dabei aber ganz wunderbar und so verbringt man auch wieder mehr Zeit draußen im Grünen und das kann ich insgesamt wirklich nur empfehlen. Schaut also einfach mal selbst in dies Buch rein.