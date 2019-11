Die Varusschlacht: Der germanische Freiheitskrieg ist ein Buch aus dem Nikol Verlag vom 7. Oktober 2019.

Was geschah wirklich im Jahre 9 n. Chr. in den Tiefen Germaniens? Was hatten die Römer im Teutoburger Wald zu suchen? Wer war Arminius, wofür kämpfte er, wie besiegte er die Legionen des römischen Heerführers Varus?

Das alles und noch viel mehr weiß FOCUS-Redakteur Christian Pantle ebenso kenntnisreich wie unterhaltsam zu beantworten. Im Stil einer Reportage führt er uns an die Anfänge unserer Zeitrechnung, als die antike Supermacht Rom dabei war, sich große Teile Germaniens einzuverleiben. Mit der spektakulären Niederlage am Teutoburger Wald wendete sich das Blatt in dem fast dreißigjährigen Krieg – mit bis heute spürbaren Folgen für die Geschichte Europas. Anschaulich schildert Pantle das dramatische Schlachtgetümmel und lässt die Protagonisten lebendig werden. Wir erfahren Neues über die jüngsten archäologischen Funde, lernen den Schauplatz des Geschehens kennen und staunen über die geniale Taktik, mit der Arminius seinen Gegenspieler in die Falle lockte. Pantles Bericht führt mitten hinein in eines der spannendsten Kapitel unserer Geschichte.

Total interessant dies Buch. Die germanische Geschichte interessierte mich schon zu Schulzeiten sehr. Damals kann ich mich erinnern haben wir die Schlacht am Teuteburger Wald nur kurz durchgenommen, ich hätte gerne mehr erfahren und kann dies nun Jahre später mit diesem sehr unterhaltsamen Buch nachholen. Dabei wird das Ereignis und alles danach so detailliert beschrieben, dass man manches mal beinahe das Gefühl hat dabei gewesen zu sein. Jeder der Interesse an der gemanisch, römischen Geschichte hat, sollte hier unbedingt reinschauen, es lohnt sich sehr.