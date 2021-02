Die Reise auf den Mond ist ein schwungvoller Musikfilm mit Heinz Erhardt von Pidax Film und Studio Hamburg Enterprises und erschien am 29. Januar 2021 auf DVD.

Die Reise auf den Mond

Der Sohn des Königs ist mondsüchtig. Ein Hofgelehrter namens Mikroskop (Heinz Erhardt) erfindet ein Raumschiff und bald startet man ins kosmische Reich. Oben angekommen, stellen sie fest: Der Mond ist bewohnt, u. a. von einer schönen Mondprinzessin, der aber Liebe fremd ist …

Pidax präsentiert die schwungvolle Operette von Jacques Offenbach. Unter Ulrich Erfurths Regie machen sich Mathieu Ahlersmeyer, Gerard Clair und Heinz Erhardt auf die Reise zum Mond, wo der Mondkönig (Hans Leibelt) und sein Minister (Wolfgang Völz) reagieren. Bei der Liebesgeschichte zwischen dem Königssohn von der Erde und der Königstochter vom Mond spielt ein Apfel eine wichtige Rolle. Dazu präsentiert Heinz Erhardt eines der ersten mobilen Taschentelefone. Eine lustige Mond-Fantasie aus den sechziger Jahren! Eine fantastische Operette von Jacques Offenbach mit Heinz Erhardt als erfinderischer Mondreisender. Erstmals auf DVD erhältlich, digital restauriert in Bild und Ton.

Dieser „Film“ war auf jeden Fall mal was anderes, hab ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Operetten mag ich durchaus, als Film verpackt, was neues. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil die Story auch einfach gut war. Ich bin eh ein großer Fan jeder Scince-Fiction und mochte daher das Thema der Reise zum Mond, keine Ahnung wie ich so einen Operettenfilm mit anderer Story gefunden hätte, wahrscheinlich lange nicht so gut, aber hier hat es mich doch ein wenig begeistert. Zumindest so sehr, dass ich ihn euch empfehlen kann, schaut einfach selbst mal rein.