Die kleinste Schau der Welt ist eine Komödie mit u.a. Peter Sellers und Margaret Rutherford von Pidax Film aus dem Jahr 1957.

Matt (Bill Travers), ein Schriftsteller ohne Einkommen, und seine Frau Jean (Virginia McKenna) träumen vom großen Geld. Da erbt Matt von einem Großonkel ein Kino im Städtchen Sloughborough. Das Pärchen wittert das große Geld, doch vor Ort müssen beide feststellen, dass das Lichtspielhaus ziemlich heruntergekommen ist. Das etwas skurril anmutende Personal, bestehend aus der Kassiererin (Margaret Rutherford), dem Filmvorführer (Peter Sellers) und dem Platzanweiser (Bernard Miles), zeigt in dem baufälligen Gebäude nur noch Stummfilme. Matt und Jean versuchen, alles auf Vordermann zu bringen …

Über diese grandiose Komödie mit der späteren „Miss Marple“ Margaret Rutherford als schrullige Kassiererin und Peter Sellers als Filmvorführer schrieb das Lexikon des Internationalen Films: „Glänzend gespielte Komödie mit britischem Sinn für skurrilen Humor“, Cinema.de urteilte: „Klein, aber fein: köstliche britische Schnurre“. In einer Nebenrolle ist auch Margaret Rutherfords Ehemann Stringer Davis zu sehen, der in den „Miss Marple“-Filmen Mr. Stringer, den treuen Gefährten der Detektivin, spielte.

Der Film hat schon über 60 Jahre auf dem Buckel und man merkt es ihm auch an, Kinos in denen geraucht werden durfte, Stummfilme zeigen etc. Das wirkt alles sehr veraltet und dennoch war die Story sehr interessant. Besser noch die Besetzung des Films, mit Größen der Filmgeschichte vor ihrem eigentlichen Durchbruch eigentlich. Fand ich spannend zu sehen und daher meine klare Empfehlung für diesen Fim.

