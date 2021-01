Die Journalistin ist eine 13-teilige Serie mit Starbesetzung von Pidax Film aus dem Jahr 1969.

Die Journalistin

Die junge Hamburger Journalistin Renate Albrecht steht mit beiden Beinen mitten im Leben. Gemeinsam mit dem Fotografen Pit Schaffer arbeitet sie für die Zeitschrift „Prisma“ und trifft dabei auf interessante Menschen und Geschichten. Ihr Chefredakteur erwartet von ihr Stories, die bei den Lesern Aufsehen erregen. Renate Albrecht liefert sie. Sie beschäftigt sich aber auch mit dem menschlichen Hintergrund. Im Augenblick erfüllt sie der Fall Kraske. Paul Kraska soll 13.000 DM zu Unrecht bezogene Rente zurückzahlen, wozu er natürlich nicht imstande ist. In Renate Albrecht findet er eine Helferin, die alles versucht, um ihn vor Unglück zu bewahren …

Star dieser 13-teiligen Fernsehserie ist Marianne Koch. Als „Die Journalistin“ konnte sie im Spätherbst 1970 einen großen Erfolg für sich verbuchen. Unter der Regie von Georg Tressler („Reisedienst Schwalbe“, „Gertrud Stranitzki“, „Gestatten, mein Name ist Cox“) sind Horst Frank, Bruce Low, Wolfram Schaerf, Helmut Oeser, Siegfried Rauch und Rennfahrer Jochen Rindt in weiteren Hauptrollen zu sehen. Die Rolle von Vater Albrecht hat Heinz Piper übernommen, der als Erzähler bei „Dinner for One“ bestens bekannt ist.

Eine schöne Serie, zwar hat diese schon ordentlich Jahre auf dem Buckel (über 50) sieht dafür aber immer noch gut aus. Okay, die Qualität ist nicht vergleichbar mit aktuellen Blu-rays oder so, aber für eine über 50 Jahre alte Serie noch sehr angenehm. Inhaltlich fand ich sie klasse, immer wieder neue, teils sehr rührende Geschichten. Ich kann euch sehr empfehlen hier reinzuschauen, ein kleiner Geheimtipp für die von euch, die alte deutsche Serien mögen.