Die Höhlentiere Deutschlands: Finden – Erkennen – Bestimmen ist ein Buch aus dem Quelle & Meyer Verlag vom 5. Juni 2020.

Die in unseren Höhlensystemen vorkommenden Tierarten, die ganz unterschiedliche Strategien entwickelt haben, um dort zu überleben, stehen in puncto Vielfalt der in Wäldern oder Seen anzutreffenden Fauna in nichts nach. Neben Tieren, die Höhlen nur vorübergehend aufsuchen, gibt es zahlreiche „echte“ Höhlentiere, welche zumeist blind und pigmentlos sind. Viele der in unterirdischen Gewässern lebenden Arten kommen zudem auch außerhalb von Höhlen im Grundwasser vor.

Dieser konkurrenzlose und durch brillante Bilder unterstützte Naturführer stellt alle in Deutschlands Höhlen vorkommenden Tiere vor und informiert über Aussehen, Fundregion und ähnliche Arten. Den Autoren gelingt es damit, die ebenso faszinierenden wie geheimnisvollen Höhlentiere der Fachwelt und allen an der Natur Interessierten näherzubringen, sie zu finden, zu erkennen und selbst zu bestimmen.

Ich fand das Buch total interessant und habe auch direkt ein paar Dinge gefunden, die mich mehr als interessieren. Beispielsweise mache ich ja gerne Urlaub im Harz, wer mich kennt, weiß das bereits. Dort gibt es verschiedene Höhlen und Grotten wo man die Tiere, die hier in diesem Buch dargestellt werden auch beobachten kann, wie etwa den Grottenolm. Das was dann hier im Buch steht ist eine tolle Ergänzung zu seinen eigenen Beobachtungen oder man kann eben auch erfahren wo die Tiere sich aufhalten und selbst Ausschau halten. Dabei ist das Buch Inhaltlich nicht nach Tiernamen sortiert, das verwirrt etwas, aber am Ende gibt es ein Tierverzeichnis, bei dem man ganz leicht alles findet. Insgesamt also ein sehr gelungenes Buch, kann ich euch sehr empfehlen.