Die Erben der Nacht – Staffel 1 ist eine Serie mit u.a. Anastasia Martin und Ulrik William Graesli von Studio Hamburg Enterprises und erschien am 29. Januar 2021 auf DVD.

Die Erben der Nacht – Staffel 1

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts schwindet die Macht der letzten großen Vampir-Clans in Europa. Von Vampirjägern, den gefürchteten Rotmasken, verfolgt und durch Clankriege zu Erzfeinden geworden, steht die Zukunft aller Vampire auf dem Spiel. Um ihr Überleben zu sichern, beschließen die Clan-Ältesten, ihre Nachfahren – die Erben – künftig gemeinsam auf dem Schulschiff Elisabetha auszubilden. Die jungen Vampire stehen schon bald vor der größten Herausforderung ihres Lebens: kein geringerer als Graf Dracula fürchtet um seine Macht und ist bereit, die Vampire, die er selbst erschaffen hat, zu opfern.

Ich habe mal im Vorfeld der Serie etwas im Internet geschaut, diese Serie läuft im KiKa, ich finde das doch durchaus unpassend und ein bisschen zu gruselig um im Kinderkanal zu laufen. Ich denke auch die Serie verschenkt dort ziemlich viel Potenzial. Denn sie ist richtig gelungen und das sage ich euch, ich kann eigentlich nicht so viel mit Vampir Filmen und Serien anfangen. Diese ist aber richtig gut umgesetzt und direkt von der ersten Folge an spannend. Ich konnte gar nicht mehr ausschalten und wollte ständig wissen wie es weitergeht, daher dachte ich mir „Die muss ich euch empfehlen“, was ich hiermit gerne mache. Schaut unbedingt mal rein, eine richtig gute Serie.