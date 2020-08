Die drei ???: Fluch des Flaschenteufels ist ein PC Spiel von United Soft Media vom 31. Juli 2020.

Rocky Beach ist im Piratenfieber! Ein literarischer Zirkel veranstaltet eine Schatzsuche. Aber ist die Flasche, die der Gewinner bekommt, wirklich verflucht? Wer schickt die Drohbriefe an die Organisatorin der Schatzsuche? Und wer ist der unheimliche Gast, der auf dem Schrottplatz mysteriöse Beschwörungen durchführt? Als auch noch Blacky entführt wird, ist Eile geboten … Können die drei Fragezeichen die Wahrheit hinter dem Piratenfluch aufdecken und Blacky befreien? Ermittle mit Justus, Peter und Bob in einem spannenden Fall!

Ich bin 40 Jahre alt und als ich damals als Kind zum ersten Mal die drei Fragezeichen gehört habe bin ich Fan. Ich kann nicht mehr sagen wie alt ich genau war, vielleicht 8 oder 9 Jahre alt. Geschätzt also seit über 30 Jahren Fan und da spielt man natürlich auch die PC Spiele die da so herauskommen. USM hat ja schon einige Spiele herausgebracht. Diese Spiele sind von der Grafik nicht so dolle, auch die Spielmechanik ist kein top Niveau, aber es sind die original Sprecher dabei und diese Spiele sind sehr einfach gehalten und spielen sich wie ein interaktives Hörspiel und das macht irgendwie richtig viel Spaß. Ich kann euch auch den neuesten Titel sehr empfehlen, da tauchen auch einige alte Bekannte wieder auf, wie etwa Rubbish George. Schaut euch das Spiel einfach mal an, es lohnt sich.