Die DMSO-Hausapotheke: Wirkungsvolle Rezepturen bei Entzündungen, Schmerzen, akuten Beschwerden und chronischen Erkrankungen ist ein Buch aus dem VAK Verlag vom 16. September 2020.

Die Schwefelverbindung DMSO (Dimethylsulfoxid) ist in der Lage, die Membran von Zellen zu durchdringen und eine nachweisbare Wachstumshemmung von Bakterien zu erzielen. Sie wird daher therapeutisch eingesetzt, um Entzündungen zu lindern. DMSO wird topisch – also über die Haut – angewendet und dient auch als Transportmittel für andere Substanzen wie Vitamine und Mineralien. So kann der schmerzlindernde und entzündungshemmende Effekt noch gesteigert werden.

Die Naturheilpraktikerin Amandha Vollmer erläutert in ihrem wissenschaftlich basierten Ratgeber anschaulich und leicht verständlich, wie und warum DMSO wirkt, und erklärt seine zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten bei einem so vielfältigen Spektrum an Beschwerden und Erkrankungen wie Muskelverletzungen, Verbrennungen, Karies, Sehnenentzündungen, Restless-Legs-Syndrom, Sinusitis, Arthritis, Karpaltunnelsyndrom, Rheuma, Migräne u.v.a.m. In ihrer Praxis wendet sie selbst seit Langem erfolgreich DMSO an. Hierfür hat sie Rezepturen für Salben, Tropfen und Tinkturen entwickelt, bei denen sie DMSO mit anderen Substanzen und Wirkstoffen wie Cannabidiol (CBD), kolloidalem Silber, Vitamin C oder MSM verbindet.

Im ausführlichen Praxisteil ihres Buches stellt sie diese Rezepturen vor und gibt genaue Anleitungen, wie sie jeder ganz einfach zu Hause selbst herstellen kann. So kann der Leser sich seine eigene „DIY-Hausapotheke“ mit Augentropfen, Wundsalben oder entzündungshemmenden Cremes zusammenstellen, die ganz gezielt beim jeweiligen Beschwerdebild wirken.