Die besten Algebra-Taschenrechner für Android 2020

Algebra ist eine Standsäule der Mathematik. Man muss die Mathematik beherrschen, wenn man viele Abläufe im Alltag verstehen möchte. Es geht dabei nicht immer nur um Zahlen, die man auf das Papier schreibt. Die meisten naturwissenschaftlichen oder technischen Vorgänge kann man ohne mathematische Kenntnisse einfach nicht nachvollziehen.

Die gesamte Informationstechnik baut auf der Mathematik auf. Wenn man zum Beispiel ein guter Programmierer werden möchte, dann muss man Mathe als Hauptfach wählen. Alle Programme bestehen grundsätzlich aus Einsen und Nullen als Elementarteile. Durch wenige Schleifen lassen sich aus den Einsen und Nullen kleine Module generieren, die dann ein Teil eines komplexen Programms werden können. Nur mit einem gewissen mathematischen Verständnis kann man kleine Programme, wie zum Beispiel Taschenrechner oder Mini-Spiele, erstellen.

Algebra ist ein wichtiges Thema im Fachbereich der Mathematik. Ohne Algebra kommt man in den weiterführenden Schulen oder im Studium nicht weiter. Bei Algebra geht es um mehr oder weniger komplizierte Gleichungen oder Funktionen mit einer oder mehreren Unbekannten. Besonders bei Funktionen mit mehreren Unbekannten stoßen viele Schüler an ihre Grenzen und bekommen Schwierigkeiten, den Sinn logisch nachzuvollziehen. Funktionen können grafisch, auf einem Graph mit zwei Achsen, abgebildet werden. Um viele Aufgaben lösen zu können, muss man nicht unbedingt eine Wertetabelle anlegen und jeden Punkt mit der Hand auf einen Graphen übertragen. Es ist bereits ausreichend, wenn man sich den Graphen von einem Programm zeichnen lässt. Auf diese Weise kann man sehen, wie die Funktion sich grafisch bei bestimmten Werten verhält. Spätestens an diesem Punkt kommt man mit einem einfachen Taschenrechner nicht weiter.

Was ist ein Algebra-Taschenrechner?

Ein Algebra-Taschenrechner verfügt im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Taschenrechner über viele zusätzliche Funktionen. Einfache Taschenrechner kommen zum Teil bei einfachen Regeln der Mathematik, wie zum Beispiel Punkt- vor Strichrechnung, an ihre Grenzen. Auf die Ergebnisse dieser Geräte oder Programme kann man sich einfach nicht verlassen. Es fehlen die Algorithmen, die zum Lösen komplexer Aufgaben benötigt werden.

Mit einem guten Algebra-Taschenrechner kann man sich an höhere Mathematik herantrauen. Ein solches Gerät oder Programm liefert einwandfreie Ergebnisse, hilft bei der Gleichungsumstellung und rechnet problemlos komplexe Funktionen mit variablen Werten aus. Richtig gute Programme können sogar Graphen zu den jeweiligen Funktionen abbilden und füllen automatisch Wertetabellen aus. Wenn man Mathematik als Hauptfach im Abitur hat oder sich im Studium mit der weiterführenden Mathematik beschäftigt, kommt man ohne einem solchen Gerät oder Programm nicht aus.

Die besten Algebra-Taschenrechner als App für das Smartphone

Heute, in der Zeit der mobilen Computer, die sehr oft als Telefone bezeichnet werden, werden viele zusätzliche Gadgets überflüssig. Man kann sich auf sein Smartphone beliebige Software installieren. Dadurch wird das mobile Telefon zu einem Multifunktionswerkzeug. Neben Anwendungen, die zur Kontaktpflege oder zur Unterhaltung verwendet werden, gibt es heute bereits viele Apps, die zum Lernen oder Arbeiten verwendet werden können. Zum Beispiel kann man viele Applikationen finden, die einen Algebra-Taschenrechner ersetzen können.

Microsoft Math Solver

Der Microsoft Math Solver gehört zu den besten Apps, wenn es um Algebra Taschenrechner geht. Diese Anwendung liefert viele Vorteile, im Gegensatz zu analogen Programmen. Zum Beispiel kann man auf dem Touchscreen, wie auf einem Blatt Papier, eine Formel mit der Hand schreiben. Man kann Graphen scannen und sich die dazugehörige Gleichung berechnen lassen. Selbstverständlich kann man sich jegliche Funktionen grafisch anzeigen lassen.

Math Equation Solver

Der Math Equation Solver ist ein sehr cleveres und in der Bedienung simples Programm. Diese App übernimmt die detaillierte Schritt-für-Schritt Gleichungsumstellung und zeigt alle Zwischenrechnungen maximal nachvollziehbar an. Funktionen können auf einen Graphen übertragen werden.

Math Solver

Der Math Solver von Pham Khac Canh löst spielerisch komplexe Gleichungen, zeigt mögliche Limits an oder stellt Funktionen grafisch dar.