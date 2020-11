Die beliebtesten Slots an Halloween

Zwar ist Halloween nun vorbei, dennoch bleibt die Faszination für Horror, Grusel und Kürbisse. Viele Provider nutzen die Chance und bringen Spielautomaten auf den Markt, die mit saisonalen Themen wie Halloween oder Weihnachten arbeiten. Wir haben die beliebtesten und besten Automatenspiele bei VulkanBet mit Halloween-Thema herausgesucht.

Halloween Jack von NetEnt

Halloween Jack ist ein typischer 5-Walzen-Slot mit jeweils 3 Symbolen pro Reel. Die Stimmung ist dem Gruseltag angepasst, was sich sogleich bei der atmosphärischen Musik bemerkbar macht. Aber auch die Effekte und Grafiken haben es in sich. Immer wieder blitzt es auf dem Spielfeld in verschiedenen Farben und Totenköpfe, Skelettarme und natürlich der obligatorische Kürbis sind allgegenwärtig. NetEnt hat den Spielautomaten so konzipiert, dass es nie langweilig wird.

Das Wild-Symbol, ein wirklich gruseliger und fies grinsender Kürbis, gewährt nach seinem Erscheinen einen Extra-Spin, danach wandert der Kürbis eine Rolle nach links. Das geht so lange, bis alle Wild-Symbole am linken Rand verschwunden sind. Drei oder mehr Scatter-Symbole geben insgesamt 10 Freispiele. Bei diesen sammelt der Spieler Laternen, die weitere Features freischalten, wie Stacked und Expanding Wild-Symbole.

Halloween Horrors von 1×2 Gaming

Zwar ist Halloween Horrors von 1×2 Gaming schon etwas in die Jahre gekommen, dennoch lohnt sich ein Blick auf den Spielautomaten, auch wenn der 31. Oktober schon gewesen ist. Der Soundtrack und die Effekte sind geprägt von unheimlichen Orgel-Klängen und die Grafik lässt einen kalten Schauer über den Rücken fahren. Auch bei diesem Slot dient der Kürbis als Wild-Symbol. Das Scatter-Symbol ist ein Totenkopf. Erscheint dieser mehr als zweimal, gibt es bis zu 15 Freispiele. In diesen taucht der Headstone auf, ein Grabstein, auf dem eine grinsende Fratze zu sehen ist. Dieser gewährt extra Gewinne. Mit diesen Symbolen lehrt uns 1×2 Gaming das Gruseln:

Lebender Baum

Frankensteins Monster

Fledermäuse

Gespenst

Hexenhut

Happy Halloween von Play’n GO

Happy Halloween von Play’n GO verarbeitet das Thema Halloween mit Grafiken im Comic-Stil. Auch die Musik erinnert stark an Zeichentrickfilme. Das tut der Stimmung natürlich keinen Abbruch und das Automatenspiel ist daher vor allem für jene geeignet, die Halloween auf lustige Art und Weise feiern möchten.

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen die Süssigkeiten, welche die Kinder an diesem Abend gerne sammeln, wenn sie von Haus zu Haus ziehen. Schokolade, Kuchen und süße Früchte wurden als Symbole ausgewählt, kombiniert mit Horrorfiguren. Eine Hexe dient als Scatter-Symbol, und es gibt 10 Freispiele, wenn diese mindestens dreimal auf den Walzen auftaucht. Während der Freispiele erscheinen bei jeder Drehung 2 zusätzliche Wild-Symbole, die sich auf den Walzen 2, 3, 4 und 5 stapeln und so für Extra-Gewinne sorgen. Insgesamt stehen 50 Gewinnlinien zur Verfügung bei 5 Walzen mit jeweils 4 Symbolen wie verschiedene Monster, Süßigkeiten und Früchten.

Hot Hot Halloween von Habanero

Der Spielautomat des Providers Habanero betrachtet das Halloween-Fest ebenfalls von der fröhlichen Seite. Die Symbole, wie kleine Geister, grüne Hände, Särge und Bonbons sind so gezeichnet, dass daran kein Zweifel bestehen kann. 5 Walzen mit jeweils 5 Symbolen sorgen dafür, dass auf dem Spielfeld immer was los ist, zumal sich im Hintergrund viel bewegt und die Symbole dezent animiert sind. Das namensgebende “Hot Hot”-Feature kann während des Spiels vor einer Drehung jederzeit erscheinen. Hierbei verwandeln sich einige Symbole in Doppel-Symbole, die jeweils als 2 Zeichen zählen und so die Gewinnchancen massiv in die Höhe treiben können.

Auch Freispiele gibt es zu holen, wobei diese von den Wild-Symbolen, den Kürbissen, ausgelöst werden. Bis zu 12 Free-Spins gibt es zu ergattern. Dabei bleibt jedes Symbol, das in einer Gewinnkombination erscheint, für die restlichen Freispiele eingerastet.

Helloween von Play’n GO

Nein, das ist kein Schreibfehler: Helloween setzt sich zwar ebenfalls mit dem Halloween-Feiertag auseinander, jedoch auf etwas andere Weise. Denn bei Helloween handelt es sich um eine bekannte und sehr einflussreiche deutsche Powermetal-Band. Entsprechend viel Musik gibt es in diesem Slot zu hören. Das Highlight des Slots sind die insgesamt sieben unterschiedlichen Features, welche der Spieler nach und nach freispielen kann. Die Wild-Symbole spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie können fliegen, von Walze zu Walze springen oder als Expanding Symbole auftauchen. Im Freispielmodus geht Play’n GO inflationär mit diesen Features um, sodass vor allem die Free-Spins hohe Gewinne versprechen.

Andere Slots mit Horror-Themen

Auch abseits von Halloween gibt es jede Menge Slots und Spielautomaten, die sich mit dem Horror-Genre auseinandersetzen. Ein sehr gutes Beispiel für einen solchen Slot ist Vampires von Amatic. Zwar ist dieser Slot schon etwas älter, dennoch fasziniert er noch heute mit seinen Features und Spielmechaniken. Es dreht sich alles um Vampire und Höllenhunde. In den Freispielen, die durch die Scatter-Symbole ausgelöst werden, gibt es ein Extra Wild Bonussymbol, welches vorher zufällig festgelegt wird und welches sich über die gesamte Rolle erstreckt.

100 Zombies von Endorphina

Kino und TV machen es schon seit vielen Jahrzehnte vor: Das Zombie-Thema fasziniert Spieler und Zuschauer gleichermaßen. Endorphina hat sich mit dem 100 Zombies Slot dieses Themas angenommen und verarbeitet es im Comic-Stil. Die Zombie-Jagd ist also eröffnet und bringt jede Menge Spannung ins Spiel. Mit insgesamt 100 Gewinnlinien sorgt der Slot mit 5 Walzen und jeweils 4 Symbolen für jede Menge Möglichkeiten und Freispiele gibt es ebenfalls zu holen. Die Symbole sprechen für sich: Polizisten und Krankenschwestern tauchen als Untote auf und schießwütige Helden versuchen, diese zu vernichten. Ein spaßiges Vergnügen, bei dem viel Blut fließt.

Taberna de los Muertos von Habanero

Untote treiben ihr Unwesen in einer mexikanischen Bar zu typisch mexikanischer Musik. Tanzende Skelette und jede Menge Action und Burritos sorgen für die richtige Atmosphäre bei diesem 5-Walzen-Slot. Herzstück des Spiels: Nach jedem Gewinn auf anfänglich 25 Gewinnlinien werden weitere Gewinnlinien freigeschaltet. Bis zu 101 Gewinnlinien lassen sich auf diese Weise dazuholen, um die Gewinnchancen mit noch mehr Kombinationen zu erhöhen. Eine spezielle Wild-Funktion erweitert das Spiel und Free-Spins gibt es ebenfalls zu holen.

