Der Zeuge hinter der Wand ist ein spannender Psychothriller mit u.a. Mark Lester und Britt Ekland von Pidax Film aus dem Jahr 1972.

Der Zeuge hinter der Wand

Die Ehefrau des erfolgreichen Autors Paul Bezant (Hardy Krüger) stirbt unter ungeklärten Umständen in der eigenen Badewanne. Die Polizei tut es als Unfall ab. Mit der attraktiven Elise (Britt Ekland) zieht in die wunderschöne, aber abgelegene Villa eine neue Frau an der Seite des Schriftstellers ein. Doch die beschauliche Idylle wird langsam zu einem Alptraum. Schließlich stellt sich die Frage, ob das Unglück, bei dem Pauls erste Ehefrau ums Leben kam, nicht in Wirklichkeit ein Mord war …

Dieser spannende Psychothriller mit den Weltstars Hardy Krüger, Lilli Palmer und Bond-Girl Britt Ekland lief auch unter dem Titel „Diabolisch“. Die passende Musik stammt von Stelvio Cipriani, der für seine Giallo-Kompositionen bekannt ist. Einige für ihre Zeit gewagte Szenen unterlagen über Jahrzehnte hinweg der Zensur.

Es hat einige Jahre bzw. Jahrzehnte gedauert bis der Film endlich mal ungeschnitten veröffentlich wurde, was daran liegt, dass einige Szenen verboten waren und erst vor kurzem aus der Zensur genommen wurden. Für damalige Zeiten waren einige Szenen wirklich, ich will nicht sagen hart, vielmehr irgendwie zu anstößig. In den 70er Jahren war man zwar im Allgemeinen freizügig, aber einiges ging eben nicht, wie auf dem Cover auch zu sehen. Ich bin froh, dass der Film nun endlich auf DVD erschien, denn ich fand ihn richtig gelungen. Die Story ist spannend, sie entwickelt sich und man will ständig wissen wie es weitergeht und was noch so alles passiert. Dabei machen die Schauspieler einen hervorragenden Job und man kauft ihnen die Charaktere vollständig ab. Ich kann euch den Film sehr empfehlen, schaut unbedingt mal rein.