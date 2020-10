Der weisse Hai ist ein spannendes Strategie-Brettspiel von Ravensburger vom 19. Februar 2020

Der weisse Hai

Bei diesem spannenden Strategiespiel zum berühmten Filmklassiker von Steven Spielberg schlüpft ein Spieler in die Rolle des weissen Hais, während die weiteren Spieler ein Teil der Crew werden und versuchen, den Hai zur Strecke zu bringen. Fressen oder gefressen werden? Dieses Gesellschaftsspiel für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren sorgt für den ganz besonderen Adrenalinkick beim nächsten Spieleabend – Nur wenn die Crew gut zusammenarbeitet, können sie den Hai erledigen. Egal ob mit Freunden, der Familie oder zu zweit – Bei Der weisse Hai sind Spannung und Nervenkitzel garantiert. Nur mit ausreichend Konzentration und einer cleveren Strategie kann bei diesem Taktikspiel der Sieg davongetragen werden.

Ideale Geschenkidee für Erwachsene und Kinder: Der weisse Hai darf in keiner Spielesammlung von Strategiespiel-Fans fehlen und ist somit das ideale Geschenk für jeden Anlass – egal ob als Geschenk zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Gespielt wird dieses Brettspiel mit einer Spieldauer von etwa 60 Minuten in 2 spannenden Akten – Für eine kürzere Spielzeit sind diese auch eigenständig spielbar. Eine doppelseitige Spielanleitung mit klaren Anweisungen führt die Spieler durch das Spiel.

Also dieses Brettspiel macht mal richtig Laune, okay, es kommt gefühlt 45 Jahre zu spät, denn so alt ist der Film schon, aber das ist so ein Klassiker, den Film kennt auch heute noch jeder. Daher wird dieses Spiel auch so schnell seinen Reiz nicht verlieren. Ich fand das Spiel auch sehr spannend, ähnlich wie den Film, man hat diese Spannung gut eingefangen und umgesetzt. Man hat es ebenso geschafft dieses Spiel für Kinder ab 12 Jahren umzusetzen, was ich witzig finde, denn eure Kinder werden irgendwann den Film mal sehen und sagen „Kenn ich, hab ich das Brettspiel gespielt“. Nicht so wie wir, die den Film schon seit Jahrzehnten kennen. Wie dem auch sei, es macht viel Laune, ich kann es euch sehr empfehlen.