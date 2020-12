Der Weg zum Java-Profi: Konzepte und Techniken für die professionelle Java-Entwicklung. Aktuell zu Java 15 ist ein Buch aus dem dpunkt.verlag vom 26. November 2020.

Der Weg zum Java-Profi

Dieses Buch bietet eine umfassende Einführung in die professionelle Java-Entwicklung und vermittelt Ihnen das notwendige Wissen, um stabile und erweiterbare Softwaresysteme auf Java-SE-Basis zu bauen. Praxisnahe Beispiele helfen dabei, das Gelernte rasch umzusetzen. Neben der Praxis wird viel Wert auf das Verständnis zugrunde liegender Konzepte gelegt. Dabei kommen dem Autor Michael Inden seine umfangreichen Schulungs- und Entwicklererfahrungen zugute – und Ihnen als Leser damit ebenso.

Diese Neuauflage wurde durchgehend überarbeitet und aktualisiert und berücksichtigt die Java-Versionen 9 bis 15. Ansonsten wurde der bewährte Themenmix der Vorauflagen beibehalten:

Grundlagen, Analyse und Design: Professionelle Arbeitsumgebung – Objektorientiertes Design– Lambdas – Java-Grundlagen

Bausteine stabiler Java-Applikationen: Collections-Framework – Stream-API – Datumsverarbeitung seit JDK 8 – Applikationsbausteine – Multithreading-Grundlagen – Modern Concurrency – Fortgeschrittene Java-Themen – Basiswissen Internationalisierung

Fallstricke und Lösungen: Bad Smells – Refactorings – Entwurfsmuster

Qualitätssicherung: Programmierstil und Coding Conventions – Unit Tests – Codereviews – Optimierungen

Darüber hinaus thematisiert je ein Kapitel die Neuerungen in Java 12 bis 15 sowie die Modularisierung mit Project Jigsaw. Ergänzt wird das Ganze durch einen Anhang mit einen Überblick über Grundlagen zur Java Virtual Machine.

So ein klein wenig Java kann ich ja schon, allerdings bin ich eher Hobby-Programmierer und habe mir das Buch nur besorgt um mein Wissen wieder etwas aufzufrischen. Dazu dient es, kurz gesagt, sehr gut. Aber ich denke vielmehr ist es was für blutige Anfänger, die einmal reinschnuppern wollen in Java, die ein erstes Programm schreiben wollen, die sich grundsätzlich für Programmiersprachen interessieren. Dann ist das Buch wirklich Gold wert. Wenn man bereits Java kann, dann findet man vieles Neues, das Buch geht dabei wirklich ins Detail und sorgt für ein umfassendes Wissen. Was will man mehr? Ich kann es euch wirklich sehr empfehlen.