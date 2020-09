Der Tiger von Eschnapur + Das indische Grabmal sind Filme mit u.a. Debra Paget und Paul Hubschmid von Pidax Film aus dem Jahr 1959.

Der Tiger von Eschnapur + Das indische Grabmal

DER TIGER VON ESCHNAPUR – Der deutsche Ingenieur Harald Berger rettet in Indien die schöne Tempeltänzerin Seetha vor einem Tiger. Der Maharadscha belohnt den Deutschen. Doch als der Herrscher herausfindet, dass sich Seetha, seine Braut und der Deutsche verliebt haben, müssen die beiden rasch fliehen …

DAS INDISCHE GRABMAL – Fortsetzung der turbulenten Liebesgeschichte mit Gottesurteil, Tempeltanz, Schlangen und Krokodilen, unterirdischen Gängen und einer fürstlichen Hochzeitsfeier …

Pidax präsentiert die beiden berühmten Fritz-Lang-Abenteuerfilme aus dem Jahr 1959. Mit einem Großaufgebot ließ Produzent Artur Brauner das Remake eines Stummfilmklassikers u. a. an Originalschauplätzen in Indien farbenfroh in Szene setzen. Indien-Exotik mit Dschungel und Palästen, tollen Gewändern, glitzernden Juwelen und Tanzritualen. Dazu eine Starbesetzung: Paul Hubschmid, Debra Paget, Claus Holm, René Deltgen, Walther Reyer u. a. Bundesdeutsches Kino-Spektakel der 1950er-Jahre!

Zwei klasse Abenteuerfilme in neuer guter Qualität. Fritz Lang Filme kann man ja sowieso immer sehen und ich muss zugeben, dass ich diese beiden noch nicht kannte, desto mehr hab ich mich gefreut, dass Pidax diese auf DVD herausbringt. Ich kann euch wirklich sehr empfehlen hier mal reinzuschauen, für 1959 eine riesen Produktion, die selbst heute noch begeistert.