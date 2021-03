Der Sandener Kindesmordprozess ist ein Film mit u.a. Wolfgang Dehler, Ljuba Krassilnikowa, Solveig Müller, Anne-Kathrein Kretschmar und Helmut Schellhardt von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1974.

Die junge Anna Hallbauer, Tochter eines erblindeten Trompeters, wird des Kindesmordes verdächtigt. Spielende Kinder haben in einem Teich nahe dem Ort Sanden im Winter 1802 die Leiche eines Neugeborenen gefunden. Dem von Freiherr von Droste eingesetzten Gografen Heinz Schirmer bieten sich genügend Indizien, um gegen die Hallbauerin ein Gerichtsverfahren zu eröffnen. Im Laufe des Verfahrens, mit dem er einer absoluten, unfehlbaren Gerechtigkeit zu dienen glaubt, sieht er sich plötzlich selbst in das Verbrechen verstrickt …

Zuerst sei einmal gesagt, dass ich nach dem Schauen sehr überrascht war, dass der Film aus den 70er Jahren war. Ich hätte gedacht der Film ist aus den 30er oder 40er Jahren. Von der Qualität her und von der Machart. Okay, es ist ein Film aus der ehemaligen DDR, daher wohl dieser Trugschluss, der DDR Film war damals wohl noch nicht so weit. Das ändert aber wenig an meiner Bewertung, denn ich kann sagen: Der Film war heftig. Vor allem aber weil im Abspann stand „Nach einem Bericht…“ soll also heißen einen solchen Fall gab es wirklich einmal. Ich fand den Film auch echt bedrückend und erschreckend. Schauspielerisch toll umgesetzt und absolut sehenswert, ein kleiner Geheimtipp von Filmen aus der ehemaligen DDR würd ich sogar sagen. Lohnt sich sehr, ich kann euch sehr empfehlen hier einfach selbst mal reinzuschauen.