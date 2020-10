Der Oracle Code_ ist ein Comic aus dem Panini Verlag vom 8. September 2020.

Der Oracle Code_

EIN SCHWERER SCHICKSALSSCHLAG UND EIN FINSTERES GEHEIMNIS! Als die junge Hackerin Barbara Gordon den Polizeifunk abhört und ein paar Verbrecher verfolgt, wird sie angeschossen. Die Kugel verletzt ihr Rückenmark und sie ist seither unterhalb der Hüfte gelähmt und an einen Rollstuhl gefesselt. Für die zuvor lebenslustige und sportliche Barbara ein Zustand, mit dem weder sie noch ihr Vater, der Polizeichef von Gotham, zurechtkommen. Barbara ist wütend, frustriert und ihr Selbstbewusstsein ist zerstört. Sie schottet sich von der Außenwelt ab. Doch als im Arkham Center, in dem sie sich zur Rehabilitation aufhält, rätselhaft e Dinge vor sich gehen, ist sie gezwungen, über sich selbst hinauszuwachsen und mit ihrer körperlichen Beeinträchtigung zurechtzukommen. Denn nachts sind seltsame Geräusche zu hören und Patienten verschwinden spurlos. Barbara fängt an, diese Hinweise wie Teile eines großen Puzzles zusammenzusetzen und kommt so einem finsteren Geheimnis auf die Spur.

Eine einfühlsame, starke und spannende Graphic Novel, geschrieben von der viel beachteten niederländischen Jugendbuch-Autorin Marieke Nijkamp („Nur in der Dunkelheit leuchten die Sterne“) und ebenso gefühlvoll von Top-Künstler Manuel Preitano gezeichnet. Ein Comic für junge Leserinnen und Leser, der Mut macht!

Wow, ich habe selten einen so guten und spannenden Comic gelesen. Die Geschichte überzeugt mich total, war, wie gesagt, sehr spannend bis zum Ende und hat einen wunderbaren Zeichenstil, der mir einfach sehr gefällt. Am Ende gibts noch einen Verweis wo es weitergeht und ich kann euch sagen, das werde ich weiterlesen, so gut war dieser Comic, ich kann ihn euch sehr empfehlen.