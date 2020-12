Der Fremde / The Alien (The Walking Dead) ist ein Comic von Cross Cult vom 28. Oktober 2020.

Irgendwo in Barcelona wird ein Amerikaner von einem markerschütternden Schrei geweckt. Und damit beginnt sein Albtraum gerade erst … denn er ist gestrandet und allein in einer neuen, erbarmungslosen Welt. Brian K. Vaughan (Saga) und Marcos Martin (The Private Eye, Barrier) erzählen eine neue Geschichte aus der THE WALKING DEAD-Welt. Dieses Hardcover enthält zudem noch nie zuvor gesehene Entwürfe, Skizzen und Layouts.

Ein schöner kleiner Comic zu der Walking Dead Reihe. Ich muss zugeben, dass ich anfangs, mit der Serie auch jeden Comic gelesen habe. Irgendwie ist das in letzter Zeit so ein bisschen eingeschlafen der Hype. Dieser Comic konnte mich aber soweit begeistern, dass ich in dem Fieber wieder drinnen bin, es gab auch vor einigen Jahren einfach viel zu viel von The Walking Dead. Das hat sich mittlerweile etwas gelegt, dass ich wieder einsteige und das kann mit diesem Comic super sein, denn dieser schließt mit seiner kurzen Geschichte genau an die Kirkman Comics an, kann ich also sehr empfehlen, auch die Zeichenart fand ich super, besonders das schwarz-weiße hat mir gefallen, weil es am Ende immer wieder einen Farbton gab der vertreten war, wer The Walking Dead kennt, wird ahnen welcher das ist. Schaut euch den Comic aber einfach selbst mal an, es lohnt sich.