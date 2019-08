Der Fluch ist ein Film mit u.a. Dominic Raacke, Barbara May, Romina Nowack, Gero Lohmeyer und Barbara Valentin von Pidax film aus dem Jahr 1988.

Der Fluch

Ein als idyllischer Ausflug geplanter Trip in die Berge wird für eine Familie zum Albtraum. Melanie, acht Jahre alt, hört eine unheimliche Kinderstimme und hat Visionen. Die Einwohner des Dorfs legen ein mysteriöses Verhalten an den Tag. Als die Familie in finsterer Nacht auch noch vom Weg abkommt, entdeckt das Mädchen eine Leiche. Es ist ein Schock für alle, als man feststellt, dass Melanie und das tote Mädchen absolut identisch aussehen. Ist alles ein Jahrhunderte alter Fluch?

Ralf Huettners „originelle Mischung aus Grusel- und Heimatfilm“ sorgt von Beginn an für Gänsehaut und Unwohlsein. Dem Regisseur ist mit dem mystischen Fluchfilm etwas gelungen, was in Deutschland Seltenheitswert hat: ein perfekter Gruselschocker. Die Kultproduktion war lange gesucht und wird nun endlich erstmals auf DVD veröffentlicht.