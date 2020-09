Der Drohnenpilot ist ein Hörbuch aus dem Diwan Hörbuchverlag vom 28. August 2020.

Darius hat keine Perspektiven. Da erhält er eine unglaubliche Chance: Am Ende eines Computerspiels wird ihm ein Job als Drohnenpilot angeboten. Plötzlich hat Darius Geld, eine Wohnung, führt das Leben eines Siegers. Aber um welchen Preis? Der 17-jährige Darius hat keinen Job und keinen Plan von der Zukunft. Am liebsten zockt er Computerspiele. Da wird ihm am Ende eines Games ein Job angeboten: als Drohnenpilot! Tolles Gehalt, eigene Wohnung – Darius nimmt an und schiebt seine Bedenken erst mal zur Seite. Bis ein Einsatz völlig schief läuft … Der bekannte Autor Thorsten Nesch greift in seinem neuen Roman ein heißes Thema auf: Drohnen übernehmen weltweit immer mehr Aufgaben, Polizei und Militär haben in den meisten Staaten Sonderrechte. Darum weiß niemand genau, wie viele Drohnen heute schon im Einsatz sind. Ein brandaktuelles Thema, das dringliche Fragen aufwirft: Entmenschlichung oder neue Sicherheit? Totale Überwachung oder umfassender Schutz?

